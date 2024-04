Za nami już 4. odcinek jubileuszowej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", do której zostali zaproszeni najlepsi uczestnicy z poprzednich sezonów. Pierwsze trzy odcinki wygrali kolejno: Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra Szwed oraz Kacper Kuszewski. Teraz przyszedł czas na Mateusza Ziółko, który zachwycił jurorów swoim wokalem.

Mateusz Ziółko w utworze Bono "One"

Mateusz Ziółko brał udział w 10. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a teraz został zaproszony do wyjątkowej odsłony wspomnianego show, w której biorą udział najlepsi z najlepszych! W czwartym odcinku wokalista zaprezentował utwór "One", który sprawił, że wszyscy oniemieli z wrażenia. Co ciekawe, to pierwsza jego męska postać w tym sezonie, ponieważ wcześniej prezentował się w rolach kobiecych, co wychodziło mu równie wspaniale.

Mimo że Ziółko był zadowolony z wylosowanego utworu, ale okazało się, że próby nie były dla niego łaskawe. Wiele cennych rad otrzymał od Agnieszki Hekiert, które przydały mu się w trakcie występu w studio.

Tu trzeba przede wszystkim jęczeć, skrzeczeć, płakać i trochę wibrować powietrzem a’la stary dziadek - mówiła trenerka wokalna.

Jurorzy programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" byli zachwyceni występem wokalisty. Piotr Gąsowski podsumował występ Mateusza w kilku wzruszających słowach:

To jest edycja Najlepsi, i wy jesteście najlepsi. Każde wyjście jest ucztą. Jednemu wyjdzie troszkę gorzej, jednemu troszkę lepiej, natomiast nigdy nie spada poniżej bardzo wysokiego poziomu. Chciałbym, żeby państwo to docenili. Wracając do Mateusza – było znakomicie! Wszystko mi się tu zgadzało. Wytworzyłeś nastrój, państwu dziękuję za te latareczki. Ja też tak próbowałem, ale potem chciałem bardziej się wsłuchać, bo to mi trochę przeszkadzało. Byłeś znakomity! Dziękuję ci serdecznie - powiedział wyraźnie poruszony juror.

Tabela wyników 4. odcinka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wyglądała następująco:

Co ciekawe, zwycięzca- Mateusz Ziółko w kolejnym odcinku wcieli się w postać Krzysztofa Krawczyka. Będziecie śledzić kolejne odcinki "Twoja twarz brzmi znajomo"?

