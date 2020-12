Mateusz z "Rolnik szuka żony" uderza w TVP! Były kandydat Magdy opublikował w sieci naprawdę ostry wpis

Mateusz z "Rolnik szuka żony" opublikował na Instagramie nowe zdjęcie i mocny wpis, w którym krytycznie ocenia m.in. polityków i Telewizję Publiczną! Były uczestnik hitowego programu Telewizyjnej Jedynki nawiązał do strajków kobiet oraz do trudnej sytuacji branż, które w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami musiały zawiesić swoją działalność. Musicie zobaczyć, co napisał Mateusz!

Mocny wpis Mateusza z "Rolnik szuka żony"

Mateusz wystąpił w najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". W programie walczył o względy Magdaleny, jednak jak już wiemy, między rolniczką a jej kandydatem nie zaiskrzyło- Magda w jednym z odcinków podziękowała Mateuszowi za dalszy udział w programie. Dziś, za pośrednictwem Inatagrama wszyscy fani "Rolnik szuka żony" mogą śledzić dalsze losy byłego kandydata Magdy. Po zakończeniu swojej przygody w programie o poszukujących miłości rolnikach Mateusz pokazywał m.in. że cały czas utrzymuje kontakt z innymi uczestnikami.

Teraz na profilu Mateusza na Instagramie pojawił się nowy wpis, ale tym razem nie jest tak sympatycznie i wesoło... Były kandydat Magdy nie ukrywa, że jest rozczarowany działaniami władz, a przy okazji krytycznie ocenia TVP!

Kraj aktualnie jest mocno podzielony głównie na zwolenników i przeciwników aborcji. Nie tylko kobiety strajkują. Strajkują też przedsiębiorcy oraz pracownicy zamkniętych przez nasz nieudolny rząd branż (fitness, gastronomia, turystyka, hotelarstwo). Z dnia na dzień odebrano ludziom źródło dochodów , a na realną pomoc mogą liczyć tylko olbrzymie firmy. Rządzący rzucają naprzeciw ludzi walczących o swoje podstawowe prawa do wolności i decyzyjności policję, która rozbija zgromadzenia pałkami i gazem- zaczyna swój wpis Mateusz.

W dalszej części wpis były uczestnik "Rolnik szuka żony" wymienia, co najbardziej go oburza. Dostało się również TVP!

(...) Manipulowanie informacjami na FP Policji oraz wiadomości TVP1 osiągnęło poziom Korei Północnej. Zerknijcie na FB "oglądam wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze" - kto mieszka w Polsce ten się w cyrku nie śmieje.

Co jeszcze napisał Mateusz? Musicie zobaczyć jego CAŁY wpis na Instagramie!

