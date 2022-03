"Mask Singer": Fani podzieleni po 1. odcinku! " Nie da się tego oglądać, aż oczy bolą"

Czy szykuje się wielki powrót Kuby Wojewódzkiego do "Mam Talent"? Dziennikarz na swoim Facebooku opublikował wymowne zdjęcie, które może właśnie o tym świadczyć! Fani są podekscytowani i nie ukrywają, że z wielką radością ponownie zobaczyliby Kubę Wojewódzkiego w roli jurora. Zobaczcie! Zobacz także: Kuba Wojewódzki farbuje włosy? Dziennikarz odpowiedział! Brawa za szczerość Kuba Wojewódzki wróci do "Mam Talent"? Kuba Wojewódzki był jurorem pierwszych trzech edycji programu "Mam Talent" . Jak wiadomo dziennikarz słynie ze swojej szczerości i skrupulatności w ocenianiu talentów, a fani bardzo go za to cenią. Każde show z jego udziałem cieszy się ogromną popularnością, a widzowie uwielbiają komentarze znanego jurora. Jego odejście z "Mam Talent" było spowodowane przejściem do innego talent show, "X-Factor". Format jednak doczekał się tylko kilku edycji, a "Mam Talent" niezmiennie od ponad 12. lat gości na antenie TVN. Czyżby Kuba Wojewódzki zatęsknił za jurorowaniem i postanowił wrócić do programu, w którym był przed laty? Na Facebooku gwiazdora TVN pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć Agnieszkę Chylińską , Małgorzatę Foremniak oraz Kubę Wojewódzkiego. W tle zaś widnieje napis "Mam Talent". Chociaż fotografia wygląda na wykonaną przed laty, to jednak podpis pod nią daje do myślenia. Wracamy 🎯✌️😎 - napisał pod zdjęciem Kuba Wojewódzki. Fani zastanawiają się, czy to jest właśnie potwierdzenie, że Kuba wróci do talent show i nie ukrywają, że bardzo na to liczą! - O czyli mogę wrócić do oglądania 👌😁 Właśnie nadrabiam Pana odcineczki z 2010 roku 👌...