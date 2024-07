Martyna Wojciechowska wróciła ze swoim formatem "Kobieta na krańcu świata" do telewizji. Dziennikarka, która została właśnie ambasadorką naturalnych kosmetyków, zdradziła jakie tematy łączą kobiety na całym świecie. Są przynajmniej trzy!

Macierzyństwo to łączy kobiety na całym świecie, problemy z facetami to jest temat, który przewija się w każdej szerokości geograficznej i te problemy - tudzież wyznania - brzmią tak samo. Tematem, na który bardzo lubię rozmawiać z kobietami, jest pielęgnacja, dbanie o siebie. Niezależnie od tego gdzie się urodziłyśmy, taka potrzeba dbania o siebie - choć różnie manifestowana, bo na różnych krańcach świata ten kanon piękna jest zupełnie inny - to jest temat wspólny. Pamiętam taką sytuację w programie: Kambodża, pola minowe, upał, hełmy, kamizelki odłamkoodporne, a jedna z dziewczyn pracujących tam wyjmuje sobie szminkę i ukradkiem maluje sobie usta. Na taki intensywny różowy kolor. (...) To było ujmujące - powiedziała Party.pl Martyna Wojciechowska.