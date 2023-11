Martyna Kupczyk, znana widzom Polsatu z programu "Nasz nowy dom", daje teraz czadu na parkiecie w "Tańcu z gwiazdami". Jej tanecznym partnerem jest Żora Korolyov - który jako doświadczony tancerz - jest samcem alfa w tym duecie! ;)

Jak Martyna radzi sobie z tą nową sytuacją, skoro sama na co dzień to ona wydaje większość poleceń? Posłuchajcie, co nam powiedziała!

Martyna Kupczyk w "Tańcu z gwiazdami".

W "Nasz nowy dom" radzi sobie w świetnie. A jak na parkiecie?