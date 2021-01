Marta z "Rolnik szuka żony" zaskakująco o relacji z Pawłem! "Ja już do niego za bardzo nie jeżdżę!" Jest komentarz rolnika

Marta z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories skomentowała wiadomości od internautów, którzy proszą, żeby publikowała w sieci więcej nagrań z Pawłem. Była uczestniczka programu Telewizyjnej Jedynki zdradziła, że nie jeździ już tak często do rolnika, ponieważ... Musicie zobaczyć, co powiedziała Marta i jak jej wyznanie skomentował Paweł!

Marta i Paweł wzięli udział w ostatnie, siódmej edycji "Rolnik szuka żony. Widzowie od samego początku mocno im kibicowali i do dziś trzymają kciuki za ich związek. Po zakończeniu programu TVP rolnik i jego partnerka chętnie publikują w sieci wspólne zdjęcia i nagrania, dzięki czemu fani mogą śledzić ich dalsze losy. Teraz Marta przyznała, że internauci proszą ją, żeby pokazywała więcej relacji ze spotkań z Pawłem. Jak to skomentowała?

Piszecie do mnie i prosicie, żebym więcej nagrywała z Pawłem, no ale u nas się trochę zmieniło i ja już do niego za bardzo nie jeżdżę... - zaczęła smutna Marta.