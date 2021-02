Marta z "Rolnik szuka żony" w seksownej sesji zdjęciowej. Paweł: "Kolejny raz cię nie poznałem!"

Jak już wiadomo, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z 7. edycji "Rolnik szuka żony" będą uczestnikami najnowszej odsłony programu "Dance, Dance, Dance"! Para właśnie pochwaliła się kolejnymi wpisami dotyczącymi ich udziału w tanecznym show i uchyliła rąbka tajemnicy. Paweł podzielił się swoimi odczuciami po pierwszych treningach, a także zdradził, dlaczego razem z Martą zdecydowali się na udział w "Dance, Dance, Dance". Z kolei Marta rozgrzała fanów nagraniami z sesji zdjęciowej! Musicie to zobaczyć!

Kilka dni temu poznaliśmy uczestników 3. edycji "Dance, Dance, Dance". Ku wielkiej radości fanów programu "Rolnik szuka żony", w tanecznym show zobaczymy uwielbianą parę, która poznała się w 7. edycji hitu TVP1 - Martę i Pawła. Na szczęście zakochani już nie muszą ukrywać przed wielbicielami, że rozpoczęli treningi do tanecznego show i podzielili się z nimi nowymi wiadomościami.

Paweł postanowił wyjawić, dlaczego razem z Martą zdecydowali się na udział w programie. Okazało się, że zarówno on, jak i jego ukochana kochają taniec, dlatego bez wahania podjęli decyzję o wzięciu udziału w "Dance, Dance, Dance"!

Podobno nic tak nie zbliża jak taniec 😎 Jeśli jeszcze nie wiecie, to razem z @marta_paszkin zostaliśmy zaproszeni do udziału w 3 edycji @dancedancedancetvp Oboje uwielbiamy tańczyć, jesteśmy otwarci na świat, ludzi i nowe wyzwania, dlatego nie zastanawialiśmy się długo 🙂 Jak się okazało jest to dla nas wspaniała przygoda, a także możliwość poznania się w nowych okolicznościach. Na treningach dodajemy z siebie wszystko i mam nadzieję, że będziecie trzymać za nas kciuki😘 - napisał Paweł.