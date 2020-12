"Rolnik szuka żony": Pierwszy kryzys u Marty i Pawła?! Uczestniczka spędzi święta z córką w Warszawie?!

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" są parą, za którą widzowie programu mocno trzymają kciuki. W finałowym odcinku potwierdzili, że są razem, a ostatnio Marta publikowała mnóstwo zdjęć z Pawłem i cieszyła się, że nie muszą się więcej ukrywać ze swoim uczuciem:

No dobra, dość ukrywania się❤️ DZIĘKUJEMY wszystkim za miłe słowa i kibicowanie nam. Jakby ktoś pytał, to poznaliśmy się... w bibliotece!😂 - napisała Marta tuż po finale siódmej edycji.

Kandydatka Pawła pokazała też zdjęcie rolnika ze swoją córką i wygląda na to, że doskonale się dogadują. Wydawałoby się, że skoro relacja Marty i Pawła rozwija się w dobrym kierunku to para spędzi tegoroczne święta Bożego Narodzenia razem! Tymczasem uczestniczka programu pochwaliła się właśnie dekoracjami świątecznymi w swoim mieszkaniu w Warszawie. Co z Pawłem?

Marta z "Rolnik szuka żony" jednak spędza święta z córką w Warszawie!?

Marta pochwaliła się w relacji na Instastories swoimi świątecznymi dekoracjami. W mieszkaniu kandydatki Pawła pojawiła się duża kolorowa choinka, a na zewnątrz widać udekorowany w lampki balkon, który podziwia Stefania.

Sami zobaczcie dekoracje świąteczne w domu Marty. W relacji widać też tatę uczestniczki, którego widzowie poznali już wcześniej, ponieważ pojawił się w odcinku, w którym to rolnicy odwiedzali swoje kandydatki! To wtedy Paweł po raz pierwszy poznał tatę Marty, siostrę i jej męża. Uczestniczka planuje jednak spędzić te święta w Warszawie? Czyżby chodziło o obowiązujące w Wigilię obostrzenia?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pokazała kolejny etap budowy domu. Nietypowa dachówka i oryginalne okna robią wrażenie!

Instagram

Ostatnio Marta publikowała w mediach społecznościowych sporo zdjęć z Pawłem. Nagrali nawet wspólny film na kanał rolnika, który prowadzi w serwisie YouTube. Wyglądało na to, że Marta dużo przebywa u Pawła, dlatego teraz dziwi fakt, że w jej domu pojawiło się tyle dekoracji. Czyżby jednak planowała spędzić te święta bez Pawła? A może tym razem będą świętować w jej rodzinnym domu? Wszystkiego dowiemy się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"!