Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła kolejną nowiną i zdradziła termin porodu

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" opublikowała urocze zdjęcie w relacji na Instastory i pisze wprost, że ten rok był dla niej wyjątkowy i jest wdzięczna za to, co się wydarzyło. Żona farmera przy okazji pokazała też, jak spędza czas z synkiem, a na zdjęciu po raz pierwszy jest widoczna twarz Adasia. Zobaczcie sami! Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciem syna! Marta Paszkin jest przykładem na to, że udział w programie "Rolnik szuka żony" może całkowicie odmienić życie. Żona Pawła Bodziannego nie tylko przeprowadziła się z Warszawy na wieś, gdzie kupiła dom, ale też po raz drugi została mamą. Marta Paszkin nie ukrywa, że ma wiele powodów do wdzięczności i jest naprawdę szczęśliwa. Jestem mega wdzięczna za ten rok, jesteśmy zdrowi, zostałam mężatką i po raz kolejny mamą - napisała Marta Paszkin i pokazała okładkę książki o wymownym tytule. Przy okazji uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej pokazała urocze zdjęcie z Adamem, na którym widać twarz chłopca. Jak wiadomo Marta Paszkin jeszcze w czasie ciąży deklarowała, że nie będzie pokazywała w mediach społecznościowych twarzy Adasia, podobnie, jak chroni wizerunek Stefanii. Ostatnio jednak uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała Adasia. Chłopiec jest już naprawdę duży! Zobacz także: Uczestnik "Rolnik szuka żony" został ojcem. Udało się utrzymać szczęśliwą nowinę w tajemnicy przez rok! Marta Paszkin nie ukrywa, że odnalazła się na wsi i znalazła swoje miejsce na ziemi. Weekendy para spędza czas na rodzinnych wyjazdach, a ostatnio Adaś miał okazję wybrać się razem z rodzicami do restauracji. Marta i Paweł z "Rolnika" żartują, że chłopiec nie do końca umie się zachować w restauracji. Lubicie dystans, jaki para ma do siebie? ...