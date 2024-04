Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zdradziła właśnie, że jej córka w tym roku będzie miała komunię. Wygląda na to, że żona rolnika coraz poważniej traktuje zbliżający się dzień i zdecydowała się wybrać do fryzjera. Okazuje się jednak, że Marta Paszkin nie zdecydowała jeszcze o najważniejszym czyli o fryzurze. Uczestniczka randkowego show poprosiła o pomoc internautów i przy okazji zdradziła też, jakie zdanie na ten temat ma jej mąż.

Marta i Paweł wzięli udział w 7. edycji "Rolnik szuka żony" i od tej pory są jedną z najpopularniejszych par w historii show. Od czasu programu ich życie całkowicie się zmieniło i nie tylko zamieszkali w swoim domu, który sami wyremontowali, ale zostali też rodzicami dwójki dzieci: Adama i Gracji. W tym roku w życiu Marty i Pawła ważne wydarzenie związane z komunią Stefanii, a uczestniczka hitu TVP ma mały problem... Chodzi o jej włosy.

Podpowiedzcie proszę: zapuszczać włosy czy znowu ściąć na krótko? (od lipca nie byłam u fryzjera, serio! I jak w końcu do niego trafię, to nie wiem, co robić

napisała na Instagramie Marta Paszkin