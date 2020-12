Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" zdradzili, o co się kłócą. Uczestniczka pokazała zaskakujące zdjęcie! 

Nawet idealne pary czasami się kłócą! Paweł i Marta z "Rolnik szuka żony" w świątecznym odcinku zdradzili, kto jest najczęstszym powodem ich nieporozumień. To jedna kwestia, w której nie potrafili się zgodzić. Dziś Marta opublikowała w sieci zaskakujące zdjęcie i nawiązała do swoich słów w odcinku specjalnym "Rolnik szuka żony". Sprawdźcie szczegóły!

Paweł i Marta z 7. edycji "Rolnik szuka żony" to bezsprzeczni ulubieńcy widzów! Fani programu przez cały okres emisji show starali się odkryć, czy uczucie tych dwojga przetrwało. Kiedy uczestnicy mogli przestać się już ukrywać pokazali w sieci mnóstwo wspólnych zdjęć zrobionych na przestrzeni ostatnich miesięcy. W świątecznym odcinku Paweł i Marta zdradzili, że poważnie myślą o tym, aby wspólnie zamieszkać. Rolnik wspaniale się dogaduje również z córeczką ukochanej, Stefanią. Dziewczynka jest zachwycona nowym partnerem mamy ale również życiem na wsi.

Czy Paweł i Marta w ogóle się kłócą? Okazuje się, że jedynym powodem sprzeczek jest pies! Nie jest tajemnicą, że Marta o nim marzy! W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" zakochani przyznali:

- Ja się dowiedziałam, że Marta nie lubi chihuahuek. - Naprawdę chcesz o tym rozmawiać? - Ja nie chce mieć chihuahuek, bo do mnie ten pies nie pasuje. Pasuje do mnie bardziej aktywny, mniej wyszczekany, mądrzejszy.... Pasterski żeby ci zaganiał - wytłumaczyła Marta Nic innego jak na razie nas nie poróżniło - zauważył Paweł

Dziś Marta opublikowała zdjęcie ze spaceru z dwoma chihuahuami Pawła. Pojawił się również filmik, na którym kobieta mówi:

Przy okazji odniosła się do wczorajszego fragmentu programu o sprzeczce:

Jeśli oglądaliście wczorajszego RszŻ to wiecie o co a właściwie o kogo się „kłócimy”🙈😉 A Wy co myślicie o #chiuahua ?🐶 Jaki Waszym zdaniem pies najbardziej pasowałoby na farmę i dla rodziny?