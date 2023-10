Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" mają za sobą swój pierwszy debiut na ściance! Para pojawiła się razem na wiosennej ramówce TVP, gdzie promowali program "Dance dance dance", którego są gwiazdami. dzięki programowi mają szansę lepiej się poznać i nawet zamieszkali razem, a czy życie gwiazd odpowiada im? A może mają inny pomysł na swoją przyszłość?

Dla mnie to jest ciekawe doświadczenie, ale wolę swoją farmę i to jest miejsce gdzie lubię wracać, ale to jest fajna przygoda. Jest to dla nas fajne doświadczenie poznajemy się, mieszkamy razem - powiedział wprost Paweł dla Party.pl.