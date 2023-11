Mariusz Kozak to jeden z najbardziej lubianych bohaterów programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Na ekranie występuje wraz ze swoim byłym partnerem, Jackiem Szawiołą. Okazuje się jednak, że w jego życiu pojawił się ktoś nowy... Z kim obecnie spotyka się Mariusz Kozak? Jak zaczął się ich związek? Zobaczcie poniżej!

Mariusz i Jacek przyszli do programu jako para. Obaj poznali się w jednym z warszawskich klubów. Między nimi od razu zaiskrzyło. Do tego stopnia, że już po tygodniu mieszkali razem!

W Wigilię przyprowadziłem Jacka do domu jako kolegę, z którym mieszkam. I Jacek mówi: Cześć, jestem Jacek, chłopak Mariusza. A moja mama: Yyyyy... może drinka? Taką jej niespodziankę sprawił pod choinkę - wspomina Mariusz w rozmowie z Kasią Gargol.

Para była ze sobą ponad siedem lat. W końcu jednak podjęli decyzję o rozstaniu. Mimo wszystko nadal są przyjaciółmi. Widać to najlepiej w "Gogglebox". Panowie wciąż występują tam razem i mają ze sobą świetny kontakt.

Okazuje się, że w życiu Mariusza pojawił się ktoś nowy. Coraz częściej na jego koncie na Instagramie można zobaczyć zdjęcia, na których pozuje z niejakim Sebastianem. Panowie spędzili nawet wspólnie urlop w Turcji.

Tylko nam Mariusz zdradził, jak zaczął się ich związek!

Z Sebastianem poznałem się na Instagramie. Dwa lata temu, gdy jeszcze nie miałem tylu followersów zauważyłem. że Sebastian polubił kilka moich zdjęć. Teraz już trudniej byłoby to ogarnąć, gdy mam ponad 100 000 obserwujących. Odwiedziłem jego profil i zainspirował mnie jego kolorowy i odważny styl ubierania się oraz pasja do mody. Skomentowałem kilka jego zdjęć i wymieniliśmy się kilkoma wiadomościami. Po pewnym czasie spotkaliśmy się na drinka, a 5 miesięcy poźniej pojechaliśmy na szaloną wyprawę do Tokio. Tak rozpoczęła się nasza znajomość, która po pewnym czasie przerodziła się w coś więcej - zdradza Mariusz w rozmowie z Party.pl.