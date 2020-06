Marcin Maciejczak, 14-letni zwycięzca programu "The Voice Kids", wrócił z nowym singlem "Deszcz i bez"! Po kilku godzinach od premiery utwór już trafił na listę najchętniej oglądanych filmów na YouTubie! Specjalnie na potrzeby premiery singla powstała również sesja zdjęciowa, w której Marcin zaprezentował swój nowy, oryginalny wizerunek!

Marcin Maciejczak w "The Voice Kids" od samego początku był faworytem, jego wygrana nie była wielkim zaskoczeniem. W trakcie programu zaprezentował debiutancki utwór - „Jak gdyby nic”, który stał się sporym przebojem. Czy będzie też tak z "Deszcz i bez"? Nie mamy wątpliwości - lyric wideo już podbija sieć i stacje radiowe. A o czym jest ta piosenka?

Tekst utworu jest naiwną, choć szczerą próbą powstrzymania tego, co nieuniknione. Jak się okazuje podany na dłoni świat może nie być wystarczającym argumentem, aby ocalić, coś, co tylko w teorii miało trwać wiecznie. Łatwo można wypaść poza kadr, nawet gdy jeszcze chwilę temu wydawało się to nieprawdopodobne - czytamy w informacji prasowej o singlu.