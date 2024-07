Mija właśnie 12 lat odkąd TVN zaprezentował swoim widzom reality show Big Brother, które zrobiło w Polsce ogromną furorę, a życiem jego uczestników interesujemy się po dziś dzień. Niebawem stacja wylansuje kolejny program w podobnym formacie - Wawa Non Stop. Przypomnijmy: "Słoiki" w Warszawie, czyli konferencja "Wawa Non Stop"

Z okazji premiery hybrydowej produkcji do studia Dzień Dobry TVN zaproszono jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek polskich edycji Big Brothera, Manuelę Michalak i zwyciężczynię drugie edycji, Marzenę Wieczorek. Manuela jak zwykle ujmowała swoją spontanicznością i zaraźliwym śmiechem - przyznała też, że udział w programie dał jej niesamowitą popularność, której owoce zbiera do dziś.



W pierwszych miesiącach po wyjściu z domu Wielkiego Brata był ogrom sesji zdjęciowych, występów, wyjazdów. Do dnia dzisiejszego spotykam się z sympatią ludzie. Zaczepiają mnie, rozmawiają, mimo że minęło od zakończenia Big Brothera tyle lat. Pytają o Klaudiusza, co słychać u Gulczasa etc. Cały czas te pytania się pojawiają. Ja jestem pracoholikiem, cały czas prowadzę firmę, ale na telefony z telewizji jestem zawsze otwarta (śmiech) - wyznała w DDTVN.