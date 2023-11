Bogaci mężczyźni i współczesne bizneswoman mają spory problem by… szczerze się zakochać! Będąc w związku nieustanne zadają sobie pytania o szczerość relacji i o to, czy ich drugie połówki odnajdą się w świecie wyższych sfer. Małżeństwo warte miliony, nowy program telewizji Lifetime, który zadebiutuje na antenie już w piątek, 13 września o 21:00 sprawdzi, jak jest naprawdę!

Reklama

Małżeństwo warte miliony, czyli Kopciuszek w realnym świecie

Małżeństwo warte miliony to jedyne w swoim rodzaju show o związkach, które z pozoru nie mają szans, by przetrwać. Program śledzi losy sześciu par planujących zawarcie małżeństwa. Problem w tym, że zakochani pochodzą z dwóch różnych światów. Przeciętni ludzie nagle trafiają do środowiska bogaczy, pełnego luksusu, ekstrawaganckich doświadczeń i egzotycznych podróży. Na pozór takie życie wydaje się być spełnieniem marzeń, ale czy rzeczywiście tak jest? W drodze do ołtarza obie strony muszą pójść na kompromis, by pogodzić dzielące ich różnice i odnaleźć się w całkowicie nowym, nieznanym otoczeniu.

Materiały prasowe

Kocha mnie, czy moje pieniądze? Na to pytanie odpowiedzą sobie bohaterowie programu Małżeństwo warte miliony.

Materiały prasowe

Małżeństwo warte miliony - pary, które biorą udział

Poznajcie pary, który biorą udział w tym niezwykłym programie!

Przedsiębiorca i hostessa - Bill i Brianna

Dwukrotny rozwodnik Bill, który określa się jako 60-letni młodzieniec, założył i obecnie prowadzi firmę zajmującą się nieruchomościami. 21-letnią Briannę poznał w popularnej restauracji w Dallas, gdzie ta pracowała jako hostessa. Pomimo ich prawie 40-letniej różnicy wieku Bill i Brianna są w sobie szaleńczo zakochani. Mężczyzna zastanawia się jednak, czy jego wybranka jest gotowa na świat elity biznesowej i czy ten świat jest gotowy na nią.

Bogata rozwódka i hip-hopowiec - Katie i Kolton

37-letnia Katie to była żona gwiazdy baseballu, Josha Hamiltona. Po burzliwym, publicznym rozwodzie kobieta stała się milionerką i dziś dzieli z byłym mężem opiekę nad dziećmi. Aspirującego artystkę hip-hopowego, 23-letniego Koltona poznała przez przyjaciół jej nastoletniej córki. Zaczęli się spotykać i chociaż są ze sobą dopiero od kilku miesięcy, to jej rodzina i przyjaciele już świetnie go znają. Ona jednak wciąż nie poznała jego rodziców...

Bizneswoman i skromny budowlaniec - Gentille i Brian

Gentille inwestuje w nieruchomości, które kupuje i sprzedaje z wielkim zyskiem, co czyni ją milionerką. Tymczasem Brian pochodzi ze skromnej rodziny w Minnesocie i pracuje na budowie, żyjąc od wypłaty do wypłaty. Spotkali się, gdy Gentille zatrudniła Briana do pracy nad jednym z jej projektów. Mężczyzna zachwycił ją swoim urokiem i poczuciem humoru, a później szybko zostali parą. Przyjaciele Gentille, którzy są dla niej bardzo ważni, ponieważ nie ma rodziny, mają poważne wątpliwości co do prawdziwych intencji Briana. Czy słusznie? Już wkrótce się o tym przekonamy!

Materiały prasowe

Rozwiedziony multimilioner i studentka - Drew i Rosie

Rozwiedziony multimilioner Drew, właściciel dobrze prosperującej firmy zajmującej się budową i kształtowaniem krajobrazu od pewnego czasu spotyka się z Rosie, absolwentkę college'u, która wciąż mieszka z rodzicami. Na co dzień, mężczyzna rozpieszcza swoją dziewczynę ekskluzywnymi obiadami, szalonymi zakupami bez ograniczeń i właściwie wszystkim, czego potrzebuje. A to wszystko ku przerażeniu rodziny Rosie, która nie wspiera ich związku. Czy po oświadczynach to się zmieni?

Zobacz także

Materiały prasowe

Rekin biznesu i praktykantka - Shawn and Kate

Shawn to 29-letni przedsiębiorca i raper z Palm Springs, który prawdziwą fortunę zbił na biznesie prowadzonym w sektorze technologicznym. 33-letnią Kate spotkał na konferencji biznesowej, gdzie był głównym mówcą. Ich krótka, kilkuminutowa rozmowa przerodziła się w płomienny romans. Kobieta, która ma za sobą trudne dzieciństwo, pragnie wkrótce poślubić Shawna. Mimo chęci i płomiennych deklaracji, jego ambicje zawodowe odciągają go od tego radykalnego kroku...

Majętny spadkobierca i dziewczyna z niższych sfer - Sean i Megan

Sean jest spadkobiercą ogromnej firmy wydawniczej, a jego majątek szacuje się na ponad 30 milionów dolarów. Jego wybranka, Megan to natomiast skromna dziewczyna, która dorastała w rodzinie z klasy robotniczej. Mieli poznać się na rozmowie o pracę w firmie Seana, ale gdy ten spóźnił się 15 minut na spotkanie, Megan wyszła. Sean odszukał ją na Facebooku i przekonywał przez następne półtora roku, aż w końcu zgodziła się pójść z nim na randkę. Obecnie para jest w związku od pięciu lat i wspólnie wychowuje wspólnie syna. Niestety, wciąż wiele osób kwestionuje szczerość ich relacji...

Czy prawdziwa miłość pokona przeciwności losu? Czy wszystkie związki wystawione na próbę przetrwają? O tym przekonacie się w najbliższych tygodniach!

Pierwszy odcinek programu Małżeństwo warte miliony już w piątek, 13 września o 21:00 w Lifetime.

SAVE THE DATE!

Reklama

Materiał powstał z udziałem Lifetime TV.