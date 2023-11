Małgorzata Borysewicz poznała swojego męża dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Paweł nie od razu skradł jej serce. Mężczyzna musiał się postarać, aby zawalczyć o względy pięknej rolniczki. W końcu jednak Małgosia dała mu szansę. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.

Reklama

Teraz w rodzinie Małgosi odbyło się kolejne wesele. Jej najmłodsza siostra, Milena, wyszła właśnie za mąż. Rolniczka pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z tej pięknej uroczystości. Małgosia wyglądała jak milion dolarów!

Małgosia z "Rolnik szuka żony" na ślubie siostry

Małgosia i Paweł to para, która powstała dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Niedługo po zakończeniu show para wzięła ślub. Chwilę później na świecie pojawił się ich synek, Rysio. Teraz przyszła pora na kolejną wielką uroczystość w ich rodzinie. Milena, młodsza siostra Małgosi, wyszła za mąż! Na imprezie nie zabrakło oczywiście najbliższych dziewczyny. Małgosia z dumą pozowała do zdjęć. Kilka z nich zamieściła na Instagramie. Małgorzata dodała też wzruszający wpis.

Nasza najmłodsza siostra @maylenmakeup właśnie wyszła za mąż. Jestem wzruszona, bo mając 3 siostry właśnie zdałam sobie sprawę, że wszystkie jesteśmy dorosłe, szczęśliwe (ja i Milenka mamy mężów w tym samym wieku ???? a dzieli nas kilka lat różnicy - dumna???? jakby nie było) Tyle wspomnień, wzruszeń, przeżyć i choć wesele trwa nadal, to gdzieś tam łezka się kręci. Nie mam brata, mam 3 szwagrów, brak synowych dla rodziców ????, nowy wujek przybył formalnie, nieformalnie już od dawna ♥️Więź siostrzana, więź nierozerwalna! Kto ma siostrę łapka w górę ???? - napisała Małgorzata Borysewicz.

Zobacz także: Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała synka! Jak spędzają czas?

Przypomnijmy, że Milena na co dzień zajmuje się wykonywaniem makijaży. To właśnie ona szykowała Małgosię do ślubu. Teraz jednak rolniczka musiała sama zadbać o swój wizerunek, ponieważ to jej siostra była tego dnia królową. Małgosia świetnie sobie z tym poradziła. Rolniczka wybrała na tę okazję piękną, jasną kreację z ozdobnymi dżetami. Całość uzupełnił delikatny makijaż i naturalna, zwiewna fryzura.

Dla nas to strzał w dziesiątkę! Zgadzacie się?

Siostra Małgosi długo szykowała się do tego dnia