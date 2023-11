Uczestniczka czwartej edycji "Rolnik szuka żony" Małgosia w lutym tego roku po raz pierwszy została mamą. Ojcem dziecka jest Paweł Borysewicz. Para poznała się na planie programu. Uczestnik nie od razu przypadł Małgosi do gustu, musiał walczyć o serce swojej ukochanej. Dziś małżeństwo nie widzi świata poza sobą i cieszy się każdą spędzoną chwilą razem. Ostatnio Borysewiczów można było spotkać na warszawskiej starówce, gdy spacerowali z synkiem w wózku. Jak wygląda malutki Rysio? Tylko spójrzcie!

Małgosia pokazała synka

Małgosia i Paweł bardzo chronią prywatność swojego synka. Rodzice chcą, aby chłopiec żył bez błysku fleszy. Rzadko pokazują go w sieci, a jeśli to robią to starannie wybierają zdjęcia Rysia, tak aby nie było widać jego twarzy.

Pokazując relację z ostatniego spaceru po warszawskiej starówce Małgosia uchyliła nieco rąbka tajemnicy. Rolniczka pokazała jak synek śpi w wózku i nie zakryła mu twarzy.

Jesteśmy szczęśliwi, że od jakiegoś czasu realizujemy swoje marzenia, mamy rodzinę, swoją przestrzeń. Wszystkiego uczymy się od podstaw, jesteśmy czasem niewyspani i zalatani, ale mimo to cieszymy się tym czasem, bo mamy swoje wsparcie - wyznała nam jakiś czas temu Małgosia.

Wiele wskazuje na to, że Ryś to bardzo grzeczne dziecko. Pozostaje nam tylko gratulować i życzyć jak najwięcej przespanych nocy!

Zobaczcie, jak wygląda synek pary. Wasze pociechy też grzecznie śpią w wózku?

Paweł daje butelkę Rysiowi

