Małgorzata i Paweł to jedna z ulubionych par widzów programu "Rolnik szuka żony". Oboje poznali się podczas 4. edycji show. Choć Małgosia długo wahała się, którego kandydata powinna wybrać, ostatecznie postawiła na znajomość z Pawłem. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Para niedługo po zakończeniu programu wzięła ślub i doczekała się synka.

Już w nadchodzące święta zobaczymy specjalny odcinek "Rolnika". Okazuje się, że pojawią się w nim między innymi Małgorzata i Paweł. Zobaczcie, jak zaprezentowali się w show. Wiemy też, kto zadbał o piękny wygląd rolniczki!

Małgorzata i Paweł w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"

Małgorzata i Paweł to doskonały przykład na to, że program "Rolnik szuka żony" łączy ludzi! Widzowie pokochali tę dwójkę. Wciąż kibicują im i śledzą ich życie na Instagramie, gdzie często pojawiają się wspólne zdjęcia pary.

Teraz jednak to siostra Małgosi pokazała kulisy ich życia. Okazuje się bowiem, że dziewczyna towarzyszyła parze podczas nagrań do świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony". Milena nie tylko opiekowała się synkiem Borysewiczów, ale również zadbała o wygląd swojej siostry. Dziewczyna na co dzień jest bowiem wizażystką.

Ostatnio po raz kolejny miałam przyjemność malować moją siostrę na specjalną okazję. Efekty będziecie mogli zobaczyć w odcinku świątecznym programu "Rolnik Szuka Żony". Bardzo fajnie było przypomnieć sobie, jak wygląda praca przy tworzeniu programu, te emocje, wspaniali ludzie i uczestnicy, a w dodatku #ciocianaetacie zawsze spoko ???? - napisała Milena pod zdjęciami zza kulis show.

Musimy przyznać, że efekt jej pracy jest zniewalający!

Zgadzacie się z nami? (więcej zdjęć zobaczycie klikając strzałkę w prawo)

Para doczekała się narodzin synka, któremu dali na imię Ryszard. Teraz tworzą piękną i kochającą się rodzinę. Aż miło popatrzeć!

Małgosia z Pawłem rok temu wystąpili w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony".