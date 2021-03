Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z chrzcin córki! Nie uwierzycie, co włożył na siebie Paweł i mały Ryszard

Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" ochrzcili już swoją córkę Blankę. Ich młodsza potomkini przyszła na świat we wrześniu, a z uwagi na sytuację epidemiczną uroczystość odbyła się dopiero teraz. Zdjęcia Gosi zupełnie rozczuliły fanów, mała sukienka, drobne buciki z kokardką... Mimo wszystko jednak największe show zrobiły stroje Pawła i jego syna Ryszarda. Nie dość, że panowie założyli na tę okoliczność takie same ubrania, to jeszcze wybrali bardzo oryginalne wzory... Jak Wam się podobają w tak ekstrawaganckim wydaniu?

Paweł z "Rolnik szuka żony" we wzorzystym garniturze ładnie i... zaskakująco?

Małgosia Borysewicz pochwaliła się wyjątkowymi zdjęciami z chrztu swojej córeczki. Blanka ma już ponad pół roku, a jej zdjęcia rozczulają fanów. Wielu także zauważa, że dziewczynka jest podobna do swojego taty. Do wielu zdjęć z rodzinnego wydarzenia Gosia dodała uroczy opis:

Jestem naprawdę dumna z mojej rodziny i szczęśliwa, że siebie mamy ❤️ nasze wywalczone szczęście ❤️

Fani są zachwyceni zdjęciami i słowami Gosi, gratulują rodzinnych chwili, życzą szczęścia, a przy okazji komentują stroje, jakie rodzina postanowiła założyć na ten wyjątkowy dzień. Duże wrażenie zrobiła biała sukienka z bardzo widocznym stanikiem, którą założyła Małgorzata. Mimo tej ekstrawagancji całą uwagę i tak przyciągnął Paweł, który razem z synem założyli na chrzciny Blanki garnitury. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wybrali bardzo nietypowe wzory, bogato zdobione, wyszywane błyszczącą nicią kwiaty i ornamenty.

Jakby tego było mało garnitury zostały uszyte z dwukolorowego materiału w odcieniach bieli i niebieskiego. O ile jeden taki dodatek być może nie zwróciłby aż takiej uwagi to zestawienie marynarki i spodni w tym samym wzorze, robi naprawdę duże wrażenie. Fani mają raczej pozytywne uczucia, bo doceniają pomysłowość i oryginalność małżeństwa, jednak znalazły się komentarze nie do końca pochwalające taki dobór wzorów w podwójnym wydaniu na spodniach i marynarce.

Te garnitury jak z minionej epoki! Są tak dziwne i obciachowe, że aż ładne! Wieś tańczy i śpiewa 👍🏻 Super wyglądacie. szczęście aż od Was bije. Piękna rodzina ❤️ córcia odbicie taty 😍 Piękni jesteście 🔥😍 dziewczyny Wasze kreacje powalają 👌 dużo Wam szczęścia życzę 😊 😚 PS-nie zważajcie na kąśliwe komentarze! Serdecznie pozdrawiam 🤗 Piękne zdjęcia, piękna rodzinka😍😍😍 A stylówka Rysia wymiata😍😍😍😍 Uwielbiam Was❤️❤️❤️❤️ Piękne stroje 😍 córcia wykapany tata, za to synek podobny do Pani bardzo Tacy cudowni wszyscy, garnitury petarda - komentują fani.

A jak Wam podoba się taki garnitur? Ładny, czy przesada?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta pokazała swoje stare zdjęcia! "To ja 13 kilo temu". Poznalibyście ją?

Małgosia wybrała odważną białą sukienkę, zaś Paweł i Ryszard zaszaleli ze wzorem.

Małgosia i Paweł poznali się na planie czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Od razu udało się im zbudować świetną relację, która przetrwała zakończenie show. Para doczekała się już dwojga dzieci, Ryszarda i Blanki.