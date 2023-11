Związek Magdy i Oleha z "Big Brothera" to temat numer jeden, nawet po zakończeniu show. Wszyscy zastanawiają się, czy po wyjściu z domu Wielkiego Brata uczestnicy nadal będą razem! Po drodze wydarzyło się naprawdę wiele - Magda w jednym z odcinków mogła stracić do swojego chłopaka zaufanie, na szczęście sytuacja została wyjaśniona. Ale i tak zwyciężczyni show zrobi coś, co zrobiłaby każda dziewczyna na jej miejscu. Domyślacie się o co chodzi? Zobaczcie naszą rozmowę z nową gwiazdą telewizji!

Kibicowaliście Magdzie?