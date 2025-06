Magda Gessler od lat zachwyca widzów i smakoszy swoją niepowtarzalną energią, pasją do gotowania oraz niezłomnym zaangażowaniem w rewolucjonizowanie polskiej gastronomii. Choć na co dzień emanuje pewnością siebie i determinacją, niewielu wie, co tak naprawdę ją napędza. W rozmowie z Party.pl restauratorka szczerze opowiedziała o swojej największej inspiracji, która motywuje ją do nieustannej pracy i dzielenia się kulinarnym talentem z innymi.

Reklama

Co inspiruje Magdę Gessler? Restauratorka odpowiedziała wprost

Magda Gessler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny kulinarnej. Przełomowym momentem w jej karierze medialnej był debiut w programie "Kuchenne Rewolucje" w 2010 roku. Dzięki charyzmatycznej osobowości, bezkompromisowości i talentowi do wydobywania potencjału z upadających lokali, Gessler stała się symbolem kulinarnej transformacji w Polsce. Program okazał się ogromnym sukcesem i ugruntował jej pozycję jako ekspertki w branży gastronomicznej. Oprócz tego zasiada w jury programu "MasterChef" i publikuje książki kulinarne oraz prowadzi własne media społecznościowe, dzieląc się wiedzą i pasją z milionami fanów. Nie da się ukryć, że 71-latka jest bardzo pracowita. Nasza dziennikarka Party.pl postanowiła ją zapytać, o to co ją inspiruje do pracy.

Karmienie ludzi, żeby byli szczęśliwi, żeby wychodzili zadowoleni. Chcę rozmiłować ludzi w sobie poprzez kuchnie powiedziała Magda Gessler.

Co jeszcze miała do powiedzenia najpopularniejsza restauratorka w Polsce? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej.

Zobacz także:

Reklama