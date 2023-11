W programie "Taniec z Gwiazdami" można nie tylko nauczyć się tańczyć, ale i znaleźć miłość! Świetnym przykładem tego jest m.in. Kasia Cichopek, która w 2. edycji show zakochała się w swoim tancerzu i dziś z Marcinem Hakielem tworzą szczęśliwy związek. Chemia między gwiazdami i tancerzami jest bardzo ważna na parkiecie. Ale jakie relacje powinny łączyć pary poza salami prób?

Zapytaliśmy o to Magdę Beredę i Kamila Kuroczko, którzy biorą udział w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Para nie zbiera najlepszych not, jednak nie poddaje się i wciąż walczy o kryształową kulę i wielkie pieniądze! Czy Magda i Kamil spotykają się ze sobą w czasie prywatnym? Przypomnijmy, że piosenkarka ma chłopaka, Łukasza! Zobaczcie, co nam powiedzieli!

Czy Magda i Kamil wygrają 10. edycję show?

