Magda Bator z "Rolnik szuka żony" pokazała synka. Marcel skończył już trzy miesiące!

Magda z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie! Rolniczka pokazała się w czerwonej, świątecznej sukience z falbankami, która może podsycić plotki o ciąży - niektórzy internauci już ruszyli z gratulacjami! Zobaczcie sami, jak dziś prezentuje się uczestniczka ostatniej edycji programu TVP. Magda z "Rolnik szuka żony" w czerwonej mini Magda wzięła udział w siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Rolniczka otrzymała rekordową liczbę listów, jednak jak się później okazało, żaden kandydatów, który trafił do programu, nie skradł jej serca. W domu Magdy pojawili się Adam, Mateusz i Paweł, jednak Magda nie wybrała żadnego z nich. W ostatnich odcinkach "Rolnik szuka żony" okazało się, że Magda nie poddała się i dalej szukała tego jedynego. Rolniczka odezwała się do Jakuba, który również wysłał do niej list, ale ze względu na pracę nie mógł wziąć udziału w nagraniach pierwszych odcinków "Rolnik szuka żony". Co ciekawe, tuż przed wielkim finałem internauci zaczęli pytać o ciążę rolniczki! - Czy mi się wydaje, że ona może być w ciąży? - No właśnie też się zastanawiam hmmm - Słyszałam, że jest, bo jakaś Pani która chodzi do niej na paznokcie się wygadała, ale ile w tym prawdy...- komentowali internauci. Rolniczka do tej pory nie skomentowała plotek na swój temat. W minioną niedzielę opublikowała jednak swoje najnowsze zdjęcie, które znów podgrzało atmosferę wśród internautów! - Piszą że w ciąży jesteś... jeśli to prawda to gratuluje 🙂 - Muszę przyznać, że też o tym pomyślałam 🤰z drugiej strony na co czekać 🤞🤞🤞 - Po odcinku odnoszę wrażenie że można gratulować 😉 -...