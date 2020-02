Maciek i Ada z "Love Island" są parą?! Tylko spójrzcie na ich najnowsze zdjęcia!

Nikt się tego nie spodziewał! Wszystko wskazuje na to, że "Love Island" połączyło kolejną parę. Kto nią jest? Maciek i... Ada! Oboje próbowali tworzyć związek w programie, jednak nic z tego nie wyszło. Czy poza show poczuli do siebie coś więcej? Tylko spójrzcie na zdjęcia, które opublikował na Instagramie Maciej Szewczyk!

Maciek i Ada z "Love Island" są parą?

Maciek stał się bohaterem głośnego skandalu, który wybuchł kilka tygodni po zakończeniu "Love Island". Chłopak oskarżył swoją dziewczynę, którą poznał na wyspie o to, że w Wielkiej Brytanii miała sponsora, który ją utrzymywał. Oliwia w mocnym oświadczeniu zaprzeczyła tym pomówieniom. Stwierdziła również, że Maciek znęcał się nad nią psychicznie, a ona postanowiła skierować sprawę do sądu.

Gdy ta afera nieco ucichła, bohater pierwszej polskiej edycji "Love Island" znów zaskoczył swoich fanów. W sobotni wieczór opublikował na Instagramie kilka zdjęć, które mogą wskazywać na to, że spotyka się z... Adą! Dziewczyna również wzięła udział w show Polsatu. Co więcej, oboje przez chwilę tworzyli parę, jednak - jak sami podkreślali - był to raczej układ, który miał ich uchronić przed odpadnięciem z programu.

Czyżby więc poza kamerami między nimi naprawdę rozkwitło uczucie? Tak przynajmniej sugerują zdjęcia oraz wpis, które umieścił na Instagramie Maciek.

I tak wszyscy wiedzą 🤷‍♂️ Wszystkiego najlepszego Księżniczko - napisał Szewczyk.

Jak myślicie, czy Ada i Maciek naprawdę są parą?

Związek Oliwii i Maćka od początku był bardzo burzliwy. Ostatecznie zakończył się głośnym skandalem