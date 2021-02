Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" wspomina wakacje. Nie uwierzycie, z kim je spędził!

Łukasz Sędrowski był jedną z gwiazd w piątej edycji "Rolnik szuka żony". Po zakończeniu programu często pojawiał się w "Pytaniu na śniadanie" w roli gościa. Teraz okazuje się, że rolnik ma brata, którym do tej pory się nie chwalił. Co więcej Szymon Sędrowski jest znanym aktorem. Teraz rolnik pokazał ich wspólne zdjęcie z wakacji. Podobni?

Łukasz Sędrowski w programie "Rolnik szuka żony" stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników i nawet oświadczył się w jednym z odcinków swojej wybrance Agacie. Po zakończeniu emisji okazało się, że para rozstała się, ale nigdy oficjalnie nie zdradzili powodu. Rolnik po zakończeniu przygody z programem stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje, co dzieje się w jego życiu prywatnym. Ostatnio pokazał zdjęcie z wakacji, które częściowo spędził razem z bratem, który jest aktorem znanym z ról w serialach "Brzydula" czy "Anna German":

To było piękne lato 2020, dużo słońca, dużo deszczu, dużo zieleni, coś na co nie mamy wpływu. po raz kolejny wiatr potargał czas. Rodzinne miejsce naszych przodków,👨‍👩‍👧‍👧 ta piękna płacząca wierzba 🌿która stoi od zawsze przy domu. Bez tego, domu bez, tego miejsca, nie byłoby nas naszych przodków, ani naszych następców.Nie było przypadku nie było scenariusza, być sobą - do tego nikt nas nie zmusza. Wspaniale jest mieć brata 🏇 - napisał na Instagramie Łukasz Sędrowski.