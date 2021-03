"Love Island 3": Tak wygląda nowa uczestniczka! Internauci podejrzewają, że... to eks Piotra?!

Ostatnie odcinki 3. edycji "Love Island" dostarczyły nam ogromnych emocji! Pożegnaliśmy dwie sympatyczne pary - Olę i Jeremiasza oraz Aleksandrę i Dawida. Jakby tego było mało, do gry mają właśnie dołączyć dwie nowe uczestniczki. Jedną z nich poznamy podczas randki, którą dziewczyna spędzi z Piotrem. Internauci spekulowali, kim może być tajemnicza dziewczyna, ale teraz wszystko jest już jasne.

Fani są pewni, że Piotr oszaleje na jej punkcie i zostawi Walerię! Czy mają rację? Przekonajcie się sami!

Zobacz także: Ostra awantura w "Love Island 3". Uczestnicy pozbyli się z gry kolejnej pary!

W 3. edycji "Love Island" zdecydowanie nie możemy narzekać na brak emocji. Ostatnio z programu niespodziewanie odpadły aż dwie pary. Ta sytuacja wstrząsnęła pozostałymi mieszkańcami "Wyspy miłości", którzy nie kryli łez i smutku. I kiedy wydawało się, że uczuciowy rollercoaster na chwilę zwolni, wtedy dowiedzieliśmy się, że do ekipy Wyspiarzy dołączą dwie nowe uczestniczki.

Jedna z nich spotka się najpierw na randce z Piotrkiem. Jeszcze przed premierą odcinka okazało się, jak wygląda nowa mieszkanka Wyspy miłości. Fani wcześniej spekulowali, że być może do willi wróci uczestniczka, która odpadła z show, lub też będzie to bohaterka poprzedniej edycji. Te plotki widzów jednak się nie potwierdziły.

Na nagraniu, który pojawił się na Instagramie programu "Love Island" widzimy, że Piotrek jest wyraźnie zachwycony nową uczestniczką. Internauci nie mają wątpliwości, że pomiędzy tą dwójką, może zrodzić się jakieś uczucie, a Waleria pójdzie w odstawkę.

- Już mi szkoda Walerii!

- Będzie się działo 🔥🔥🔥

- Następnym razem odpadnie Waleria to jest pewne

- No i Piotrek poszedł! 🌴🔥

- Waleria w ogóle nie pasuje moim zdaniem do Piotra... - piszą fani.