"Love Island": Oliwia z drugiej edycji wraca do programu?! Fani nie mają wątpliwości, że dołączy do Casa Amor! Znamy prawdę

Tak emocjonującej edycji "Love Island" chyba jeszcze nie było! Tym razem produkcja show zafundowała widzom prawdziwe trzęsienie ziemi w postaci Casa Amor. Już w najbliższym odcinku do show dołączy 5 nowych dziewczyn, a fani podejrzewają, że jedną z nich jest... Oliwia z drugiej edycji! Czy to prawda? Sprawdźcie szczegóły!

"Love Island': Oliwia Knapek dołączy do Casa Amor?

W 3. edycji "Love Island" rusza nowy projekt - Casa Amor. Panowie opuszczą dotychczasową willę i udadzą się do nowego, luksusowego domu, w którym będzie na nich czekać pięć nowych uczestniczek. Z kolei do dziewczyn ze "starej ekipy" dołączy pięciu panów i w ten sposób dotychczasowe pary, będą wystawione na wielki test. Podczas przeparowania okaże się, czy uczucia Islandersów były prawdziwe, czy też była to tylko gra. Dokładne zasady Casa Amor możecie znaleźć również tutaj.

Oczywiście projekt wzbudził ogromne emocje wśród widzów. Wszyscy już nie mogą się doczekać, aż poznają nowych uczestników i przekonają się, jak potoczą się losy dotychczasowych par. Czujni fani show połączyli jednak pewne fakty i doszli do wniosków, że jedną z nowych uczestniczek może być Oliwia z drugiej edycji "Love Island". Skąd takie przypuszczenia?

Oliwia już od pewnego czasu przebywa za granicą, a ponadto niektórzy twierdzą, że widać ją na zwiastunie, który pojawił się na koniec minionego odcinka. Z tego też względu na instagramowym profilu Oliwii, pojawiły się pytania od fanów.

- Oj wydaje mi się, że Casa Amor nadciąga... :) widać Oliwię w zwiastunie następnego odcinka moim zdaniem... kiedy idzie 5 dziewczyn razem. Czy się mylę? Czy widziałam dobrze ? :) 🤔 - W jakim miejscu jesteś? 😊 nie planujesz może drugiego wejścia do love Island, jeżeli nadchodzi casa amor? 😁 - Mi się wydawało, że widziałam tam Oliwkę - twierdzą fani.

Inni fani jednak uważają, że uczestniczka z zapowiedzi odcinka nie przypomina aż tak bardzo Oliwii, a poza tym, dziewczyna w dalszym ciągu jest aktywna na Instagramie. Gdyby była w programie, nie miałaby przecież dostępu do telefonu. I jak się właśnie okazało, mają rację! Na oficjalnym Instagramie programu "Love Island" pojawiły się już zdjęcia nowych uczestniczek. Dziewczyna, którą fani brali za Oliwię, nazywa się Magda i z pewnością nieźle namiesza na Casa Amor.

Rzeczywiście podobna do Oliwii?

Niektórzy fani podejrzewali, że to Oliwia dołączy do Casa Amor. Teraz już wiemy, że ich przypuszczenia były błędne.

