"Love Island": Alicja i Dominik jednak są razem?! Wygadał się... Igor! Będą na niego źli?

Atmosfera wokół rzekomego związku Dominika i Alicji z "Love Island" w dalszym ciągu jest gorąca! Już od kilku tygodni fani spekulują, że tę dwójkę coś łączy. Teraz, oliwy do ognia dolał... Igor Łubkowski, który także był uczestnikiem "Wyspy miłości". Na swoim InstaSotry pokazała tę dwójkę i dodał komentarz, który nie pozostawia już złudzeń. Zobaczcie sami!

"Love Island": Igor się wygadał! Dominik i Alicja naprawdę są razem?

Chociaż od zakończenia drugiej edycji programu "Love Island" minęło już kilka miesięcy, to jednak w dalszym ciągu fani żyją nowinkami z życia uczestników. Grono wielbicieli zyskali Julia i Dominik, czyli zwycięzcy show Polsatu, ale, jak wiadomo, ich związek już się zakończył. Na początku stycznia dowiedzieliśmy się, że niestety po powrocie do Polski Julia i Dominik doszli do wniosku, że nie pasują do siebie.

Obydwoje jednak wyglądają teraz na bardzo szczęśliwych, a zwłaszcza Dominik. Chłopak spędza wiele chwil z przyjaciółmi z programu - Igorem, Magdą, a także Alicją. Ostatnio cała czwórka znów się spotkała, a relację z ich wspólnej "posiadówki", zamieścił Igor na swoim IstaStory.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, od pewnego czasu fani spekulują, że Alicję i Dominika łączy coś więcej. I nie mamy żadnych wątpliwości, że po tym, co ostatnio powiedział Igor, te plotki zdecydowanie nabiorą na sile.

Tutaj dom Influencerki Alicji, tutaj Ali nowy facet, ale wielki biceps - powiedział Igor, wskazując kolejno na Alicję i... Dominika!

I co Wy na to? Rzeczywiście jest coś na rzeczy? Jak na razie sami zainteresowani ani nie potwierdzają, ani nie dementują tych plotek.

A wszystko zaczęło się od tego zdjęcia!