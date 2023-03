"Love Island 7": Widzowie już wiedzą, kto odpadnie! "Będziemy świętować przez tydzień"

Powiedzieć, że w siódmej edycji "Love Island" dzieje się dużo, to jakby nie powiedzieć nic. Każdy nowy odcinek show TV 4 przynosi mnóstwo emocji i prawdziwych dram wśród uczestników show. W willi pojawili się teraz nowi - Marta oraz Kuba (znany wcześniej z show "Farma") i to w ich rękach jest los czwórki zagrożonych osób - Adama, Alicji, Julii i Wiktora. Kto opadnie z "Love Island 7" w najbliższą niedzielę?

"Love Island 7": Alicja i Adam odpadną z programu?

Ostatnie odcinki w "Love Island 7" upłynęły pod znakiem wizyty Dody, która ostro rozliczyła uczestników show z ich zachowań. Najmocniej oberwało się Alicji i Julii, które przez jakiś czas atakowały Olę. W kolejnym jednak odcinku cała uwaga przeniosła się na Agatę i Adama z "Love Island 7", którzy... pocałowali się, decydując się jednocześnie na zakończenie dotychczasowych związków (Agata była z Hubertem, zaś Adam z Beatą). Prawdziwe trzęsienie ziemi szykuje się jednak w najbliższym odcinku, czyli w niedzielę.

W willi pojawili się bowiem nowi - Marta oraz Kuba, którzy wybrali się na randkę z czwórką uczestników, wskazaną przez widzów do odpadnięcia z show. Byli to Adam, Alicja, Julia oraz Wiktoria. Z zapowiedzi niedzielnego odcinka jasno wynika, że to właśnie Marta i Kuba wybiorą, kto pozostanie na wyspie miłości, a kto opuści show.

Nie trudno się domyśleć, że widzowie "Love Island 7" mają swoje typy. Od jakiegoś czasu to Alicja i Adam wzbudzają najmniejszą sympatię i to on według internautów powinni opuścić wyspę. Niektórzy jednak mają żal do produkcji, że Ci najmniej lubiani dostają przywileje w postaci "randki":

Alicja i Adam wyjazd z wyspy 🔥🔥nie rozumiem po co my mamy głosować skoro produkcja i tak robi po swojemu .. ci których wskazali widzowie powinni robić wypad , a nie jeszcze jakieś ratowanie

Po reakcji Agaty wydaje mi się ze Alicja i Adam mają w końcu lot powrotny do Polski

Produkcja to sobie jaja robi, kolejne przywileje przed odpadnięciem

Jak nowi wybiorą Alicję i Adama to ewidentnie ustawka...

Jak odpadną Adam i Alicja będziemy świętować przez tydzień 😂

mat. prasowe TV4

Czy rzeczywiście tak się wydarzy? Pojawiają się także głosy, że bez Alicji i Adama w "Love Island" będzie... nudno:

Z jednej strony każdy chce, aby Alicja i Adam odpadli. Ale jestem pewna, że później byłoby pisanie, że nic się nie dzieje i nudny sezon. Tak już jest, że najbardziej interesujące są aferki i myślę, że produkcja doskonale o tym wie 😏

Zgadzacie się?

