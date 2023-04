"Love Island 7": Ojciec do Marty "Ej przytyłaś?" Wizyta rodziców w programie to hit 

Widzowie "Love Island" nie są przekonani czy Kamil i Sara zasłużyli na to, by znaleźć się w finale programu. Po rozmowie z rodzinami, które dla wszystkich były nagrodą i momentem wzruszenia, Kamil zrobił Sarze aferę, ponieważ stwierdził, że jej rodzina go nie lubi: On ja wykończy poza willa. Za wszystko będzie musiała go przepraszać - piszą fani. Kamil mocno naraził się internautom, którzy uważają, że Sara powinna dać sobie z nim spokój. "Love Island 6": Widzowie nie chcą Kamila w finale Za nami półfinał "Love Island 6". Do wielkiego finału przeszły aż cztery pary. Widzowie jednak nie są zadowoleni z ostatecznego składu, ponieważ są zszokowani zachowaniem Kamila i twierdzą, że jego para z Sarą nie powinna znaleźć się w finale. Kamil w "Love Island" nie zdobył sympatii widzów, którzy określają jego zachowanie mianem "toksycznego". Uczestnik naraził się nie Sarze i odbiorcom, swoją reakcją po rozmowach z rodzicami. Ojczym Sary zadał mu niewygodne pytanie na temat tego, jak traktuje swoją programową partnerkę i chociaż zrobił to bardzo delikatnie, Kamil nie umiał opanować swojego oburzenia, a za wszystko obwinił Sarę, która ostatecznie popłakała się przed kamerami. Uczestnik w dodatku stwierdził: Nie mam za co jej przeprosić, wyraziłem swoje zdanie. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Love Island. Wyspa Miłości (@loveislandwyspamilosci) Zobacz także: "Love Island": Daniel wrócił do byłej partnerki! Natalia komentuje: "To...