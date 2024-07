Alicja z "Love Island 7" opowiedziała o jednym z najtrudniejszych momentów w show. Zdarzenie dotyczyło Oli, z którą była już skonfliktowana. Mimo tych niesnasek, dziewczyna nie była nieczuła na łzy koleżanki, ale nie zebrała się w sobie, by jakoś zareagować. Okazuje się, że do dziś się tym trapi. Zobaczcie, co miała do powiedzenia na ten temat.

"Love Island 7": Alicja o widoku płaczącej Oli: "Strasznie mnie to bolało"

Alicja z "Love Island 7" zasłynęła jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek zakończonej edycji show. Wielu uważało, że to ona była prowodyrką ataków na Olę, a do porządku przywoływała ją sama Doda, która wyjątkowo pojawiła się w Kręgu Ognia, zastępując Karolinę Gilon.

Alicja z "Love Island 7" miała też spięcie z prowadzącą show, co wprawiło część widzów w osłupienie. Karolina Gilon podkreśliła jednak, że uczestniczka przeprosiła ją i porozmawiały sobie od serca. Zapytaliśmy Alicję z "Love Island 7", czy żałuje czegoś, co zrobiła lub powiedziała podczas programu. Nasza rozmówczyni potwierdziła, że istotnie, wydarzyło się coś, co nie daje jej spokoju i chodziło tu o Olę:

Był taki moment kiedy wszystkie dziewczyny odwróciły się od Oli. Ona stała i płakała. Ja to widziała i szczerze mówiąc, normalnie bym podeszła do takiej osoby i bym ją wsparła(...) Ale miałam w głowie takie coś - skoro wszystkie się od niej odwróciły. A ja jako jedyna się z nią nie dogadywałam(...) to czemu teraz akurat ja mam podejść do niej po po raz kolejny wyciągnąć do niej rękę?

Uczestniczka miłosnego show uznała, że nie będzie ryzykowała kolejnego odrzucenia i choć źle się z tym czuła, nie zrobiła nic, by wesprzeć koleżankę z programu:

Bo ja wyciągałam do niej rękę trzy razy (...) moja ręka trzy razy została odrzucona. Stwierdziłam, że przykro mi jest bardzo, że ona płacze (...) ale nie wyciągnę tym razem do niej ręki, mimo że strasznie mnie to bolało - wyznała

O czym jeszcze opowiedziała Alicja z "Love Island 7"? Dowiecie się tego, oglądając nasze wideo.

