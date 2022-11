"Love Island 5": Josie pochwaliła się urodowymi poprawkami. Fani piszą wprost: "Nie wygląda to dobrze"

Piotrek Jakimczuk dołączył do ekipy Wyspiarzy 3. edycji "Love Island" i od razu jego osoba wywołała spore poruszenie wśród widzów show. Fani zaczęli pisać komentarze na jego temat i niestety wielu z nich oceniło chłopaka jedynie na podstawie jego muskularnej sylwetki. Co więcej, znalazły się również docinki na temat... ust 32-latka. Niektórzy uważają, że Piotrek jest fanem medycyny estetycznej! Zobaczcie sami. Zobacz także: "Love Island". Te uczestniczki zrobiły sobie operacje plastyczne! Co poprawiły? Piersi, nos, wypełniacze w ustach... To początek! "Love Island": Fani ostro o nowym uczestniku Trzecia edycja "Love Island" dopiero się rozkręca, ale fani zdecydowanie nie mogą narzekać na brak emocji. W ubiegłym odcinku poznaliśmy nowego uczestnika, Piotra Jakimczuka. Mężczyzna ma 32 lata i na co dzień zajmuje się giełdą. Jego największą pasją jest oczywiście sport, co widać na pierwszy rzut oka. Siłownia to jego drugi dom, a efekty pracy Piotrka nad swoim ciałem, robią ogromne wrażenie. Chłopak uwielbia również tatuaże, których na swoim ciele ma naprawdę wiele. Do programu przyjechał oczywiście po miłość i wygląda na to, że 32-latkowi, może się udać znaleźć kobietę swoich marzeń. Wyspiarki dosłownie oszalały na jego punkcie. Niestety fani show nie wykazują z kolei aż takiego entuzjazmu. Niektórym widzom muskularne, wytatuowane ciało Piotra nie przypadło do gustu, a nawet pojawiły się głosy, że wygląda przez to zdecydowanie poważniej niż na 32 lata. - Kompletnie nie mój typ, sterydy, wyrzeźbione ciało nigdy mnie nie kręciło, ale każdy ma inny gust i trzeba to uszanować 🙂 - Oj nie, nie mój typ 🙈 sory - Wyglada na 45 lat 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ - Pozer...