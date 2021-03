"Love Island 3": byli uczestnicy bawią się w klubie mimo obostrzeń! Najwięcej pokazał Jerry i Natasha, którzy są... parą?!

W "Love Island 3" od początku programu uczestnicy postanowili się ze sobą przyjaźnić, a nie ze sobą rywalizować. Szybko więc nawiązały się bliskie relacje, a każde rozstanie było dla wszystkich mieszkańców wyspy miłości bardzo bolesne.

Wygląda na to, że przyjacielskie stosunki, o których uczestnicy programu mówili przed kamerami, są rzeczywistością. Ci, którzy z wyspy miłości wrócili już do Polski, wciąż mają ze sobą kontakt. Wiemy już, że Ola i Dawid zdecydowanie mają się ku sobie i pielęgnują swoją relację także poza programem, oraz że nastąpiło przeparowanie w wyniku którego Natasha i Jerry próbują stworzyć relację! Wszystko to wiadomo, ponieważ uczestnicy dzielą się nagraniami i zdjęciami ze wspólnych imprez. Ich kolejne wspólne wyjście miało miejsce wczoraj, tym razem jednak, fani nie przyjęli tak żywiołowo relacji z zabawy. Dlaczego?



"Love Island 3": byli uczestnicy bawią się w klubie, powstała nowa para!

Odejście z wyspy miłości było szczególnie trudne dla Oli, Jerry'ego, Aleksandry i Dawida. Dziś możemy być jednak pewni, że ze związku Jeremiasza i Oli Daniel byłoby niewiele, ponieważ oboje, tu w Polsce nie pogłębiają już tej relacji. Z kolei zgodnie z tym, co mówił Dawid jeszcze w programie, on razem z Aleksandrą budują prawdziwą relację, a dowodzą temu kolejne zdjęcia i nagrania publikowane przez byłych uczestników "LI".

Fani są jednak skonsternowani pod jednym względem. Mimo panujących obostrzeń, byli uczestnicy miłosnej przygody bawią się jak za starych czasów, w pełnym, osób, alkoholu i muzyki klubie. Oczywiście próżno szukać tu maseczek czy jakichkolwiek dowodów, że wciąż w Polsce szaleje epidemia. Internauci nie kryją oburzenia tym, że byli uczestnicy "Love Island" nie obawiają się chwalić dobrą zabawą na Instagramie, mimo że obowiązują restrykcje i w świetle tych, kluby powinny być zamknięte.

Mimo że miłość kwitnie, a byli uczestnicy znaleźli na wyspie miłości prawdziwych kompanów do zabawy, w dobie epidemicznych wydarzeń lepiej podobnymi imprezami po prostu się nie chwalić.

Też tak myślicie?

Zobacz także: "Love Island": Internauci ostro o zachowaniu Piotra w kryjówce! "Chyba myślał, że Stella jest łatwa"

Na imprezie w sopockim klubie były dwie pary: Dawid i Aleksandra i Natasha i Jerry. Zabrakło Daniela i Oli.

Instagram

Widać, że na imprezie rządziły uczucia! Ola pochwaliła się, że dostała od Dawida dwie piękne róże.

Instagram

Jerry potwierdził, że bardzo podoba mu się Natasha!

Instagram

Uczestnicy nie obawiali się, że zostaną skrytykowani za niestosowanie się do obostrzeń.