Kultowy program "Randka w ciemno", który w zeszłym roku powrócił na antenę, nie będzie kontynuowany w wiosennej ramówce. Randkowe show z Piotrem Gąsowskim w roli prowadzącego nie osiągnęło satysfakcjonujących wyników oglądalności. Informacja została przekazana przez Wirtualne Media.

Program "Randka w ciemno" powrócił po latach

Po ponad dwóch dekadach przerwy kultowy program "Randka w ciemno" ponownie zagościł na ekranach telewizorów, wracając jesienią 2025 roku do ramówki Polsatu. Nowa odsłona klasycznego randkowego formatu od razu wzbudziła jednak niewiele zainteresowanie widzów. Gospodarzem show został tym razem Piotr Gąsowski, znany z innych popularnych programów rozrywkowych - m.in. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

"Randka w ciemno" zadebiutowała w Polsce w 1992 roku i przez wiele lat przyciągała przed telewizory rzesze widzów na antenie TVP1, gdzie najpierw prowadzącym był Jacek Kawalec, a później Tomasz Kammel. W nowej odsłonie program zachował swój klasyczny charakter. Stacja potwierdziła już jednak, że show nie będzie kontynuowane w wiosennej ramówce.

"Randka w ciemno" nie pojawi się w wiosennej ramówce Polsatu

Program "Randka w ciemno" nie pojawi się w wiosennej ramówce Polsatu - potwierdziły to Wirtualne Media oraz sam nadawca. Show, które jesienią 2025 roku wróciło na antenę po ponad 20 latach przerwy z Piotrem Gąsowskim jako prowadzącym, nie zostanie wznowione w kolejnej części sezonu.

Decyzja o przerwie w emisji ma związek z wynikami oglądalności, które nie spełniły oczekiwań władz stacji - średnia widownia nowej edycji była poniżej prognoz, co skłoniło Polsat do wycofania programu z wiosennej oferty. Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja o przyszłości formatu, ale w najbliższych miesiącach "Randki w ciemno" na razie nie zobaczymy na antenie.

