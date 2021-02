Barbara Parzeczewska zwyciężczynią The Voice Senior! Podczas nagrań programu przeżyła tragedię - zmarł jej mąż

I wszystko już wiadomo! Za nami wielki finał The Voice Senior! Kogo wybrali widzowie TVP w głosowaniu sms-owym?

W finale zobaczyliśmy po dwóch reprezentantów drużyn każdego z trenerów. Z drużyny Izabeli Trojanowskiej - Andrzeja Nosowskiego i Andrzeja Szpaka, z drużyny Alicji Majewskiej - Kazimierza Góreckiego i Raisę Misztelę, z drużyny Witolda Paszta - Ewę Olszewską i Andrzeja Pawłowskiego i z drużyny Andrzeja Piasecznego - Barbarę Parzeczewską i Annę Tchórzewską.

Po pierwszej finałowej rundzie na polu walki zostali - Andrzej Nosowski, Raisa Misztela, Andrzej Pawłowski, Barbara Parzeczewska. Spośród nich widzowie wyłonili wielkiego zwycięzcę.

Zwyciężczynią 2. edycji The Voice Senior została Barbara Parzeczewska z drużyny "Piaska". Zabierze ze sobą główną nagrodę - 50 tys. zł!

Jak podoba Wam się ten wybór?

Barbara Parzeczewska ma 67 lat i muzyka towarzyszyła jej od zawsze.

W połowie lat 70. wyjechała z Polski - pracowała m.in. w USA, Szwecji i w Finlandii. Ale nie zrezygnowała z muzyki. W 1981 poznała w Niemczech swojego męża, Ireneusza, z zawodu muzyka.

Jak dowiedzieliśmy się w programie, mąż pani Barbary był ciężko chory.

– Mój mąż jest po trzech udarach mózgu. We wrześniu 2019 zdiagnozowano u niego raka lewego płuca. Boję się, co mnie czeka. Nie wyobrażam sobie go stracić. Nie wiem czy sobie z tym poradzę. To tak, jakbym straciła połowę siebie. Mój kochany małżonek przede wszystkim bije brawo, a później mówi: jaka jesteś ładna... Codziennie rano. Mam duże szczęście, że go mam – mówiła pani Basia.