Nieco bardziej krytycznym okiem na przejście dziewczyn po wybiegu patrzeli jurorzy. Ewa Zakrzewska zarzuciła Wiktorii, że idzie zbyt ciężko i za słabo krzyżuje nogi.

– Wcześniej mogłam jej to wybaczyć, ale teraz nie – stwierdziła jurorka.

Zuzie towarzyszyło przeczucie, że to ona odpadnie tuż przed finałem. Nie mogła opanować łez, a na wybiegu zdenerwowanie odbijało się na jej twarzy, poszła jednak bardzo dobrze. Jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia. Przerwali panel jurorski, by wrócić na obrady i podjąć ostateczną decyzję.

Kto pożegnał się z programem? Z programem musiała pożegnać się Wiktoria – dziewczyna, która dla wielu była pewnym strzałem. Jeszcze chwilę przed ogłoszeniem werdyktu, wydawało się, że walka o finał toczy się między Kasią a Zuzą.

Czy równie zaskakująco będzie podczas wielkiego finału programu na żywo? Już za tydzień o zwycięstwo walczyć będą Joanna, Zuza i Kasia. O tym, która zdobędzie tytuł pierwszej polskiej #Supermodelki Plus Size w połowie zadecyduje jury, a w pozostałych 50 procentach widzowie. W dziesiątym odcinku odbędą się aż trzy pokazy. Swoje kolekcje zaprezentują Viola Piekut i Mario Menezi, ostatni z pokazów będzie natomiast inspirowany filmem „Wielki Gatsby”. Poza trzema finalistkami w najbliższą środę zobaczymy również wszystkie piętnaście mieszkanek domu modelek.

Finał „#Supermodelki Plus Size” już 15 listopada o 20:40 w Polsacie.