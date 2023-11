Kto wygrał pierwszy odcinek Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Filip Lato, prawnik z wykształcenia, a wokalista z zamiłowania wylosował postać Jamesa Blunta w hicie „Your Beatuiful”.

Jest to jedna z moich ulubionych piosenek i pomyślałam: „Kurczę jak mi ją schrzani to będę nieszczęśliwa” (…). Po czym jak wydałeś pierwszy dźwięk to już wiedziałam, że tam zostanę. Jestem tobą zachwycona od pierwszego dźwięku do ostatniego upadku – mówiła z przekorą Małgorzata Walewska.