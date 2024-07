Czwartą edycję Hell's Kitchen - Piekielna Kuchnia wygrał Damian Marchlewicz​!

Co jest główną nagrodą w Hell's Kitchen? To 100 tysięcy złotych i praca w Atelier Amaro - jedynej w Polsce restauracji wyróżnionej prestiżową gwiazdką Michelin. Damian Marchlewicz walczył z Justyną Kołcon, Malwiną Kurlendą i Pauliną Makarską. Co przeważyło o wygranej?

Możesz teraz balować do 9 rano, a o 9.05 masz być w Atelier - powiedział szef Wojciech Modest Amaro, gratulując Damianowi wygranej.

Nigdy bym nie pomyślał 10 tygodni temu, że będę tu stał jako wygrany, ale jednak udało się. Część wygranej chcę podarować mamie, bo dawno nie była na urlopie - powiedział wzruszony Damian.

Jak przebiegał finał w Piekielnej Kuchni?

Najpierw odpadła Malwina, jeszcze za serwis z poprzedniego odcinka. Potem wyłoniono pierwszą finalistkę. Paulina przeszła do finału dzięki dobrej znajomości smaków. Jako jedyna z zamkniętymi oczami rozpoznała najwięcej smaków takich jak szyjki rakowe czy pasta z palonego bakłażana.

Justyna i Damian o finał zmierzyli się robiąc domowy makaron z sosem.

Justyna położyła ciasto na makaron, które wyszło jej na pierogi. Zrobiła sos z miodem i przegrała z papką Damiana, która okazała się pyszna. Justyna pojechała do domu wyściskać po 10 tygodniach córkę.

W wielkim finale zmierzyli się zatem Paulina i Damian

Najpierw przed finałem odwiedzili restaurację Amaro, żeby zobaczyli o co grają. Potem oboje wybrali pomocników spośród uczestników, którzy już odpadli i poprowadzili swoje ostatnie serwisy jako szefowie kuchni. Gotowali dla gwiazd i swoich rodzin i pokazali, że zasługują na wielki finał.

Paulina mieszka w Białymstoku i pracuje w urzędzie. Chce porzucić pracę za biurkiem i robić to, co kocha, czyli gotować. Damian pozyskuje pieniądze z Unii Europejskiej na projekty, ale od zawsze kochał gotować i jest po szkole gastronomicznej. Trafił do programu Piekielna Kuchnia, bo chciał realizować się w pasji gotowania, którą utracił po tym, gdy pracował w złej restauracji.

Gośćmi Piekielnej Kuchni w finale byli: Agnieszka Włodarczyk, Mikołaj Krawczyk, Saszan, Patryk Kumór, Dawid Kwiatkowski, Joanna Opozda, Patryk Pniewski oraz zwycięzcy dotychczasowych edycji Łukasz Kawaller, Monika Dąbrowska, Katarzyna Domańska i Paulina Kawaller - uczestniczka pierwszej edycji oraz zastępczyni szefa Amaro z trzeciej edycji kulinarnego show.

Wyniki na żywo podali Wojciech Modest Amaro i Paulina Sykut-Jeżyna.

Damian Marchlewicz, wygrany czwartej edycji programu Hell's Kitchen:

Paulina Makarska finalistka czwartej edycji programu Hell's Kitchen:

Łukasz i Paulina Kawaller, Monika Dąbrowska, Katarzyna Domańska w finałowym odcinku czwartej edycji Hell's Kitchen:

Wojciech Modest Amaro w Hell's Kitchen: