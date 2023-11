Stawkę w rywalizacji o 10 tys. zł na cel charytatywny otworzyła Ruda, wokalitka Red Lips. Wykonała wylosowaną tydzień wcześniej piosenkę aktorki Rene Zellweger z musicalu Chicago - „Roxy”. Po jej występie wszyscy jurorzy wstali.

– Odkryłaś nową zupełnie stronę swojej osobowości artystycznej. Byłem przekonany, że ten fragment akrobatyczny, kiedy ona idzie po rękach tancerzy i potem się obraca i spada, że tego na pewno nie będzie. No bo gdzie, na żywo. Ty to zrobiłaś, ani odrobinę ci to nie przeszkodziło, jestem absolutnie zachwycony! – mówił Kacper Kuszewski.