Czwarty odcinek programu "Dance, dance, dance" już za nami. W ostatniej odsłonie show telewizyjnej Dwójki walczyły cztery pary: Marcelina Zawadzka i Rafał Maślak, Kasia Dziurska i Emilian Gankowski, Patricia i Victoria Kazadi oraz Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Kto dziś zachwycił swoim tańcem, a kto musiał pożegnać się z programem? W "Dance, dance, dance" jak zwykle nie zabrakło wielkich emocji i wzruszeń. Dziś nerwy poniosły partnera Kasi Dziurskiej, który podczas treningów nie potrafił ukryć swojej złości. Zrobiło się gorąco!

Która para pożegnała się z programem?

Kasia Dziurska i Emilian Gankowski odtworzyli teledysk do piosenki "Shape of you" Eda Sheerana. Jak ich występ oceniło jury? Ewa Chodakowska była zachwycona.

Widać wasze emocje, wasze zaangażowanie - mówiła Chodakowska, która dała im wysokie 9 pkt.

Zupełnie innego zdania była Ida Nowakowska, która doceniła taniec Kasi, ale ostro skrytykowała Emila. Jako drudzy wystąpili Marcelina Zawadzka i Rafał Maślak. Model i gwiazda "Pytania na Śniadanie" zatańczyli do piosenki Britney Spears i Madonny "Me Against The Music". Niestety podczas treningu Rafał Maślak doznał poważnej kontuzji. Czy to wpłynęło na jego występ? Naszym zdaniem Rafał i Marcelina dali czadu, a jak oceniło ich jury?

Jeśli chodzi o sam taniec musisz bardziej kontrolować ciało - Ida Nowakowska mówiła do Marceliny. Natomiast Madonna w wykonaniu Rafała była dla mnie zaskoczeniem. (...) To było cudowne! Zgraliście się, widzę postęp - dodała.

Robert Kupisz i Ewa Chodakowska również byli zachwyceni ich występem. Trzecia para, czyli Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski, odtworzyli teledysk do piosenki "Love Yourself" Justina Biebera.

Wyszło pięknie, jesteście wytrawnymi graczami- oceniła Ewa Chodakowska.

Patricia i Victoria Kazadi zaprezentowały choreografię do piosenki "Bang, bang" Jessie J, Ariany Grande i Nicki Minaj. Jury bardzo pozytywnie oceniło ich występ.

Patricia przyćmiłaś Victorię- mówiła Ida Nowakowska. Dzisiaj jeśli chodzi o technikę wszystko było naprawdę dobrze. U was jest coś takiego, że wychodzicie na scenę i jest "wow". Gratuluję, aczkolwiek oczekuje od was więcej.

Najwiecej punktów za występy w duetach otrzymały Patricia i Victoria, a najmniej Wiktoria i Adam, oraz Kasia i Emil. Po solowych występach okazało się, że dziś... nikt nie odpada z programu!

Kolejna odslona "Dance, dance, dance" już za nami

