Zakończył się 7. odcinek "Tańca z Gwiazdami"! W najnowszej odsłonie show Polsatu wystąpili: Tamara Gonzalez Perea i Rafał Maserak, Jakub Kucner i Lenka Klimentova, Agnieszka Radwańska i Stefano Terrazzino, Mariusz Węgłowski i Kasia Vu Manh, Joanna Mazur i Jan Kliment oraz Tomasz "Gimper" Działowy i Natalia Głębocka. Kto tym razem zachwycił swoim występem, a kto musiał pożegnać się z "Tańcem z Gwiazdami"? Zobaczcie, co działo się w dzisiejszym odcinku show Polsatu!

Jako pierwsi zatańczyli Jakub Kucner i Lenka Klimentova. Para zaprezentowała pasodoble. W poprzednim odcinku Jakub i Lenka byli jedną z zagrożonych par. A jak poradzili sobie w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

Iwona Pavlović: 6 pkt.

Andrzej Grabowski: 9 pkt.

Ola Jordan: 7 pkt.

Razem 22 pkt.

Druga para to Mariusz Węgłowski i Kasia Vu Manh, którzy zatańczyli quick stepa. Jurorzy docenili ich występ?

Iwona Pavlović: 5 pkt.

Andrzej Grabowski: 8 pkt.

Ola Jordan 6 pkt.

Łącznie 19 pkt.

Następna para, czyli Agnieszka Radwańska i Stefano Terrazzino zatańczyli tango.

Iwona Pavlović: 6 pkt.

Andrzej Grabowski: 9 pkt.

Ola Jordan: 7 pkt.

Razem: 22 pkt.

Czwarta para to Tomasz Gimper i Natalia Głębocka. Para zatańczyła walca wiedeńskiego.

Iwona Pavlović: 6 pkt.

Andrzej Grabowski: 8 pkt.

Ola Jordan: 6 pkt.

Razem: 20 pkt.

Kolejna para to Tamara Gonzalez Perea i Rafał Maserak. Para zatańczyła jive'a.

Iwona Pavlović: 7 pkt.

Andrzej Grabowski: 9 pkt.

Ola Jordan: 7 pkt.

Razem: 23 pkt.

Joanna Mazur i Jan Kliment przed swoim występem podziękowali widzom za wsparcie po 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami". Para w najnowszej odsłonie zatańczyła fokstrota.

Iwona Pavlović: 7 pkt.

Andrzej Grabowski: 10 pt.

Ola Jordan: 7 pkt.

Razem: 24 pkt.

Ku zaskoczeniu wszystkich w programie pojawił się biznesmen Zbigniew Jakubas, który przed kamerami przyznał, że od córki, która oglądała 6. odcinek "TzG" dowiedział się o trudnej sytuacji niewidomej biegaczki. Mężczyzna buduje właśnie nowe osiedle w Krakowie dlatego zdecydował, że wręczy Joannie Mazur klucze do jej nowego mieszkania!!!

Chciałbym podziękować stacji, trzeba pokazywać, że są potrzeby. My o tym nie wiemy, mówmy o tym- powiedział biznesmen, który zafundował mieszkanie dla Joanny Mazur.

Z całego serca bardzo, bardzo dziękuję. To wszystko co dzieje się teraz, co dzieje się w ostatnich dniach to jest dla mnie coś niewyobrażalnego. Z jednej strony czuję się ogromnie zakłopotana i jeśli ktokolwiek z państwa oglądających materiał z zeszlego tygodnia odczuwał litość, to bardzo za to przepraszam. To jest poczucie, którego ja bardzo nie lubię- mówiła wzruszona i zaskoczona Joanna Mazur