W specjalnym odcinku programu pojawili się dziś dużo młodsi goście niż zazwyczaj. Pierwsi naprzeciw Huberta Urbańskiego siedli 11-letnia Paulina Foremny, zwyciężczyni MasterChefa Juniora i 13-letni Oleg Multan, finalista dziecięcej wersji kulinarnego show TVN. Grali o pieniądze dla fundacji TVN "Nie jesteś sam".

Jak informuje tvn24.pl, młodzi ludzie dostali m.in. pytanie o Ligę Sprawiedliwości.

Kto nie należy do Ligi Sprawiedliwości?

A: Batman B: Superman C: Iron Man D: Wonder Woman

Poprawna odpowiedź to C: "Iron Man", który należy do Avengersów z uniwersum Marvela. Liga Sprawiedliwości to drużyna superbohaterów takich jakBatman, Superman czy Wonder Woman.

W programie wzięły też udział 9-letnia youtuberka Lenka Pachuc i 10-letnia aktorka Kasia Wincza. Dostały m.in. pytanie za pół miliona o piętra lasu:

Które z pięter lasu to kawałki kory, opadłe liście, gałęzie i nasiona, a także szczątki zwierząt?

A: korony drzew B: podszyt C: runo leśne D: ściółka leśna

Poprawną odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź D: "ściółka leśna"

