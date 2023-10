Dagmara Kaźmierska to niezaprzeczalnie największa gwiazda "Królowych życia". Przebojowa bizneswoman z Kłodzka dzięki pewności siebie, charyzmie i nietuzinkowemu poczuciu humoru przyciąga fanów niczym magnes. I choć na jej twarzy zawsze gości uśmiech, to okazuje się, że celebrytka każdego dnia zmaga się z bolesnymi skutkami wypadku samochodowego sprzed lat, w którym ucierpiały jej stopy. Czy istnieje szansa na to, że "Królowa" znów będzie mogła tańczyć i chodzić w swoich ukochanych szpilkach? Dagmara wyznała nam prawdę!

"Królowe życia": Dagmara szczerze o swoim stanie zdrowia

Dagmara Kaźmierska należy do tych gwiazd, które chętnie chwalą się w sieci swoim życiem. Co więcej, tytułowa "Królowa życia" nie tylko wpuściła kamery TTV do swojej codzienności, ale też regularnie prowadzi swój instagramowy profil, który śledzi już ponad milion osób. To właśnie dzięki wzruszającemu show z udziałem kochających luksus bogaczy oraz mediom społecznościowym, możemy nie tylko śledzić kolejne ekscentryczne kreacje Dagmary, jej egzotyczne wojaże, urocze sceny z życia rodzinnego, ale też być świadkami poruszających i bolesnych momentów.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że przyjaciółka Dagmary umarła. By tego było mało, nawet będąc w żałobie "Królowa życia" pomimo iż otrzymuje od fanów wiele ciepła, to wciąż zmaga się z hejtem. Ostatnio doszło nawet do tego, że gdy Dagmara chciała pomóc osieroconym dzieciom na Zanzibarze, internauci okrzyknęli ją złodziejką i oszustką, a także skutecznie zablokowali jej zrzutkę. Te wszystkie sytuacje bardzo odbiły się na psychice celebrytki. Co więcej, sprawy nie ułatwia fakt, że gwiazda TTV wciąż odczuwa bolesne skutki wypadku samochodowego sprzed dwóch lat.

- Jest dramat. Ja po pół godziny mam spuchnięte stopy - wyznaje w rozmowie z Party.pl Dagmara Kaźmierska. Dwadzieścia cztery godziny na dobę jest permanentny ból - dodaje.

Przypominamy, że dwa lata temu Dagmara Kaźmierska uległa wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego jej stopy zostały zmiażdżone. Dzięki licznym operacjom oraz rehabilitacji, dziś "Królowa życia może poruszać się o własnych siłach. Czy Dagmarę czekają kolejne operacje? Jaka jest szansa, że jej ból ustanie, a gwiazda TTV wreszcie będzie mogła normalnie chodzić? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradziła nam Dagmara Kaźmierska.