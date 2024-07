Nowe muzyczne show Polsatu ruszyło pełną parą i jak się okazuje najbardziej surowym jurorem okazała się Kora. Wokalistka Maanamu nie owija w bawełnę, gdy coś jej się nie podoba daje ostre uwagi.

- Jesteś very cheap, choć masz wszystko, żeby taką nie być. Gdybym cię wzięła w obroty, to byś była super, a tak zawsze będziesz takim koczkodanem - powiedziała Kora do blondwłosej wokalistki kapeli Dig The Hole, która przypominała wyglądem Dodę.

Ostro? To jeszcze nic! Jackowska jeszcze bardziej skrytykowała kapelę Last Stars. Użyła słów, które nawet wieczorem nie mogą lecieć w telewizji.

- Panowie nie są dziećmi, w tym wieku się wypi****la, jak się gra! Wy, jako muzycy, tego nie macie. Niedobra kompozycja, nic tu się nie dzieje, wielki chaos, zły bas, zła gitara, podobał mi się wokalista, reszta beznadzieja.

Myślicie, że Kora przesadza? A może podobają Wam się, takie ostre, bezpardonowe komentarze? Jest bardziej złośliwa od jury z konkurencyjnej stacji?

