Ryszard będzie walczył o względy Małgosi w "Sanatorium miłości"? Do tej pory wydawało się, że to Marek ma największe szanse u Małgosi, a Ryszard odnalazł szczęście u boku Walentyny, która zaprosiła go ostatnio na randkę. Teraz jednak okazuje się, że już wkrótce będziemy świadkami randki Małgosi i Ryszarda! O tym, co wydarzy się w programie poinformowała Nina! Co zdradziła w rozmowie z "Super Expressem"? Będzie nowa para w "Sanatorium miłości"?

Małgosia i Ryszard będą parą?

Nina w rozmowie z "Super Expressem" uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, że już wkrótce Ryszard zawalczy o względy Małgosi! Okazuje się, że mężczyzna najprawdopodobniej zostanie kuracjuszem dnia i właśnie wtedy zaprosi Małgosię na randkę.

Rysio, mimo że na ekranie wygląda na spokojnego, to… wszedł w paradę Markowi i wybrał Małgosię na kolejną randkę- zdradziła Nina.

Jak widać, mężczyzna nie zdecyduje się na kolejne spotkanie z Walentyną, która wcześniej zaprosiła go na randkę i przyznała, że jest nim zainteresowana. Na szczęście wydaje się, że randka z Małgosią wcale nie wpłynęła na jego relacje z Walentyną. Walentyna i Ryszard pojawili się ostatnio w "Pytaniu na śniadnie" i przyznali, że powstanowili kontynuować swoją znajomojść po programie.

Nasze kontakty coraz bardziej się krystalizują. Z biegiem czasu poznajemy się coraz lepiej. (...) Z Walentyną nadajemy na tych samych falach. - wyznał Ryszard.

Waszym zdaniem Ryszard i Walentyna tworzą fajną parę? A może bardziej pasuje do niego Małgosia?

Ryszard zaprosi Małgosię na randkę.

Nina zdradziła, co wydarzy się w kolejnych odcinkach "Sanatorium miłości".

