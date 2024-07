1 z 22

W trzecim odcinku Kocham Cię, Polsko! Tomasz Kammel zwierzył się, o co pytają go bliscy podczas rodzinnych spotkań. Okazję do tego typu zwierzeń stworzyła runda finałowa, w której padło pytanie o to, jaki procent Polaków akceptuje wspólne mieszkanie przed ślubem.

Tomuś, kiedy ślub? Tomuś, kiedy dzieci? – Kammel przytaczał słowa swojej cioci. – No właśnie!?? - podchwycił Antek, oczekując odpowiedzi na te pytania. Ta jednak nie padła. Zamiast tego, drużyna Tomka obstawiła, że mieszkanie bez ślubu akceptuje 60 procent Polaków. – Ja myślę, że więcej, bo tak czuję, tak myślę, tak żyję – teraz z kolei zwierzył się Antek.

Okazało się, że miał rację, bo poprawna odpowiedź to 80 procent.

