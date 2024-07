W dziewiątym odcinku "Kocham Cię Polsko!" do walki staną showmani i dziennikarze radia RMF FM. Drużyna Tomka czy Antka – kto tym razem zda egzamin z wiedzy o Polsce na piątkę?

W dziewiątym odcinku Kocham Cię, Polsko! tradycyjnie nie zabraknie tanecznych akcentów, inspiracji muzycznych i zabawnych zwrotów akcji. Widzowie dowiedzą się m.in. kto zaprosi Basię Kurdej-Szatan na salsę, kogo Antek Królikowski nazwie geniuszem show-biznesu, a także ilu kibiców może pomieścić Stadion Narodowy w Warszawie.

Tylko w tym odcinku Darek Maciborek zdradzi, co doprowadza go do wrzenia, a Norbi opowie, jak pisze swoje największe hity. Której drużynie tym razem dopisze szczęście? Przekonamy się już w najbliższą sobotę 29 kwietnia o godz. 20:05 w telewizyjnej Dwójce.

