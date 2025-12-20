Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" w końcu to ujawnili! "Wiemy, że sobie poradzimy"
Klaudia i Valentyn z programu „Rolnik szuka żony” szykują się na narodziny swojego pierwszego dziecka. Pokój dla maluszka już gotowy, a w emocjonalnej rozmowie z dziennikiem rolniczka, ujawniła, jak czuła się na początku ciąży. "To było takie dziwne" - przyznała.
Klaudia i Valentyn, czyli para znana z programu „Rolnik szuka żony” niebawem powita na świecie swoje pierwsze dziecko. W rozmowie z „Super Expressem” podzielili się emocjami i przygotowaniami do narodzin maleństwa.
W stu procentach nie da się przygotować, ale wiemy, że sobie poradzimy
Już niebawem zobaczymy ich w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", gdzie opowiedzą, co dzieje się obecnie w och życiu. Tymczasem teraz Klaudia nie ukrywa, że przygotowania pokoiku dla dziecka są już bardzo zaawansowane...
Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" o oczekiwaniu na narodziny pierwszego dziecka
Termin porodu zbliża się wielkimi krokami, a Klaudia z "Rolnika" z humorem przyznaje, że część spraw organizuje na ostatnią chwilę. Najważniejsze jednak, że pokój dziecięcy jest już gotowy. Dom Klaudii i Valentyna czeka na pojawienie się nowego członka rodziny.
Choć niektóre sprawy wciąż pozostają na liście rzeczy do zrobienia, para zapewnia, że u ich się to sprawdza i podobnie działali przed swoim ślubem.
Ja zawsze twierdzę, że mam na wszystko czas. Tak samo było z weselem - dużo rzeczy robiłam na ostatnią chwilę, ale zawsze wychodziło
Okazuje się, że Klaudia otrzymuje tez mnóstwo różnych, a czasem wykluczających się porad, ale podchodzi do nich ze sporym dystansem:
Mówią mi: jak się urodzi dzieciątko, to ty już od razu będziesz wiedziała, co i jak. To jest intuicja mamy
Klaudia z "Rolnik szuka żony" o początkach ciąży
Klaudia z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że poczatki ciąży były dla niej dość trudne, bo męczyła ją ciągła senność. Rolniczka przyznała, że taka sytuacja była dla niej dość "dziwna":
Bardzo dużo drzemek robiłam w ciągu dnia. To było takie dziwne. Bywało, że wstałam o 9, a nagle o 12 znowu idę spać. To był bardzo dziwny okres
Czekacie na pierwsze zdjęcie Klaudii i Valentyna z dzieckiem?
