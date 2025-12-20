Klaudia i Valentyn, czyli para znana z programu „Rolnik szuka żony” niebawem powita na świecie swoje pierwsze dziecko. W rozmowie z „Super Expressem” podzielili się emocjami i przygotowaniami do narodzin maleństwa.

W stu procentach nie da się przygotować, ale wiemy, że sobie poradzimy - poinformowali razem.

Już niebawem zobaczymy ich w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", gdzie opowiedzą, co dzieje się obecnie w och życiu. Tymczasem teraz Klaudia nie ukrywa, że przygotowania pokoiku dla dziecka są już bardzo zaawansowane...

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" o oczekiwaniu na narodziny pierwszego dziecka

Termin porodu zbliża się wielkimi krokami, a Klaudia z "Rolnika" z humorem przyznaje, że część spraw organizuje na ostatnią chwilę. Najważniejsze jednak, że pokój dziecięcy jest już gotowy. Dom Klaudii i Valentyna czeka na pojawienie się nowego członka rodziny.

Choć niektóre sprawy wciąż pozostają na liście rzeczy do zrobienia, para zapewnia, że u ich się to sprawdza i podobnie działali przed swoim ślubem.

Ja zawsze twierdzę, że mam na wszystko czas. Tak samo było z weselem - dużo rzeczy robiłam na ostatnią chwilę, ale zawsze wychodziło - przyznała Klaudia w rozmowie z 'Super Expressem'

Okazuje się, że Klaudia otrzymuje tez mnóstwo różnych, a czasem wykluczających się porad, ale podchodzi do nich ze sporym dystansem:

Mówią mi: jak się urodzi dzieciątko, to ty już od razu będziesz wiedziała, co i jak. To jest intuicja mamy - dodała rolniczka

Klaudia z "Rolnik szuka żony" o początkach ciąży

Klaudia z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że poczatki ciąży były dla niej dość trudne, bo męczyła ją ciągła senność. Rolniczka przyznała, że taka sytuacja była dla niej dość "dziwna":

Bardzo dużo drzemek robiłam w ciągu dnia. To było takie dziwne. Bywało, że wstałam o 9, a nagle o 12 znowu idę spać. To był bardzo dziwny okres -przyznała Klaudia

