„Bez kompleksów” to format TVN7, w którym pod okiem Małgorzaty Rozenek-Majdan oraz zespołu chirurgów, stomatologów i stylistów spełniają się marzenia kobiet o zmianie. Uczestniczki zmagające się z kompleksami przechodzą serię zabiegów i zmian w wyglądzie. Jednym z ekspertów w programie jest Kamila Tadriyan – ekspertka od make-upu, która odpowiada za metamorfozy makijażowe oraz nauczenie bohaterek programu prostych trików, dzięki którym będą potrafiły odtworzyć swój makijaż także w domu.

Kamila od lat pracuje z kobietami – upiększa je, dodaje im pewności siebie, przeprowadza przez metamorfozy, a przy tym uczy je prostych, skutecznych trików makijażowych. Szkoli zarówno klientki, jak i przyszłe makijażystki, pokazując, że dobrze wykonany make-up może być narzędziem do budowania własnej siły i sprawczości, a nie tylko „ładnym dodatkiem”.

Jest znana z naturalnego, świetlistego makijażu, który nie przykrywa twarzy ciężką maską. Stawia na zdrowo wyglądającą skórę, subtelny glow i makijaż, który dodaje pewności siebie, zamiast zmieniać rysy twarzy. Podczas nagrań pokazuje uczestniczkom, jak w kilku krokach odświeżyć spojrzenie, optycznie wysmuklić twarz czy optycznie powiększyć usta konturówką – tak, by ich codzienny makijaż był prosty, szybki i efektowny.

Do pracy na planie Kamila wybiera kosmetyki Élever Cosmetics – markę, którą współtworzy jako dyrektor kreatywna. Marka łączy profesjonalną jakość z codzienną funkcjonalnością. Kosmetyki powstają z myślą o kobietach, które cenią sobie skuteczność, prostotę i elegancję. Wszystkie formuły są starannie opracowane – tak, aby były łatwe w użyciu, przyjazne dla skóry i dawały widoczny efekt już od pierwszego użycia.

Wśród kosmetyków, po które Kamila sięga najczęściej, są m.in. zestaw do ust Matt Lips Duo, tusz do rzęs Extraordynary Volume, krem pod oczy EleverEye Skin oraz lekki podkład Supreme Skin SPF 50 – bestseller marki, który pokochały kobiety.

Program „Bez kompleksów” z udziałem Kamili Tadriyan oraz kosmetyków Élever Cosmetics można oglądać w każdą sobotę o 18:00 w TVN7.

